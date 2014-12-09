政府专家建议中国明年经济增长目标为7%

中国中央经济工作会议将于周二召开，谋划明年的经济和改革计划，一些有影响力的政府顾问建议政府将2015年经济增长率目标调低至7%。中国今年恐将自1999年以来首次无法实现经济增长目标，全年经济增长可能为24年来最低。中国政府于2012年将年经济增长率目标从8%降至7.5%，前者则已经保持了八年。路透