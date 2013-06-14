华安基金预计中国黄金ETF募资最多达4.89亿美元

路透新加坡6月13日 - 华安基金的投资组合经理Richard Xu表示，该公司预计将在推出黄金上市交易基金(ETF)后初步募得20-30亿元人民币(3.26-4.89亿美元)。该ETF产品是中国首批黄金ETF之一。

“我们还在计算需求水平。市场的潜在需求很大，”Richard Xu告诉路透记者。

“我们认为能初步募集到约20-30亿元人民币。我们从机构投资者那里收到了正面反馈，因为中国境内缺少投资黄金市场的渠道。”

在该基金发布前，黄金价格今年稍早经历了暴跌，对黄金ETF造成打击。贝莱德本月稍早的数据显示，黄金上市交易产品(ETP)的全球总资产规模5月缩减至962亿美元，较2012年底的1,412亿美元下跌32%。

不过2009年就开始研究在中国发行黄金ETF的Xu表示，中国证监会周末批准发行黄金ETF后，中国的券商和对冲基金表示出了浓厚的兴趣。

中国证监会还批准了国泰基金发行一种黄金ETF。国泰的一位行政管理人士表示，国泰基金正与银行和证券公司商谈出售ETF事宜。

华安基金将本月开始推销其黄金ETF，并计划尽快开始发行。目前其正与交易所协作解决一些剩余问题。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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