华安基金预计中国黄金ETF募资最多达4.89亿美元

紫光集团获国开行1,000亿元融资 国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透新加坡6月13日 - 华安基金的投资组合经理Richard Xu表示，该公司预计将在推出黄金上市交易基金(ETF)后初步募得20-30亿元人民币(3.26-4.89亿美元)。该ETF产品是中国首批黄金ETF之一。
“我们还在计算需求水平。市场的潜在需求很大，”Richard Xu告诉路透记者。
“我们认为能初步募集到约20-30亿元人民币。我们从机构投资者那里收到了正面反馈，因为中国境内缺少投资黄金市场的渠道。”
在该基金发布前，黄金价格今年稍早经历了暴跌，对黄金ETF造成打击。贝莱德本月稍早的数据显示，黄金上市交易产品(ETP)的全球总资产规模5月缩减至962亿美元，较2012年底的1,412亿美元下跌32%。
不过2009年就开始研究在中国发行黄金ETF的Xu表示，中国证监会周末批准发行黄金ETF后，中国的券商和对冲基金表示出了浓厚的兴趣。
中国证监会还批准了国泰基金发行一种黄金ETF。国泰的一位行政管理人士表示，国泰基金正与银行和证券公司商谈出售ETF事宜。
华安基金将本月开始推销其黄金ETF，并计划尽快开始发行。目前其正与交易所协作解决一些剩余问题。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。
其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。