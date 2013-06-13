国泰基金与华安基金的黄金ETF获批

路透上海6月13日 - 据中国证券报周四报导，国泰基金与华安基金两家基金管理公司的黄金ETF（证交所上市交易基金）及其联接基金日前已获中国证监会批准发行，基金市场将迎来首批黄金ETF产品。

报导指出，此次获批的华安“黄金易”将主要投资于上海黄金交易所场内黄金现货合约，基金份额以人民币标价，在上交所挂牌交易。投资者可通过“T+0”机制，当日买入份额后可以卖出，也可以使用黄金现货合约在一级市场进行申购和赎回。

近日国际黄金价格下挫，国泰基金副总经理周向勇表示，国内投资者投资黄金的兴趣依然浓厚，但实物金条投资不便，黄金期货专业性太强，纸黄金不允许机构投资者参与。正是看到黄金在民间储备和投资工具方面的巨大潜力，国泰基金与多家机构合作，开发具创新意义的黄金ETF产品。

另据上海证券报同日报导，国泰黄金ETF亦投资于上海金交所黄金现货合约，并在上海证交所挂牌，并通过独有的授权参与人的方式提升ETF的流动性。

目前诺安、嘉实、易方达等基金管理公司已推出与黄金相关的合格境内机构投资者（QDII）基金产品，这些QDII基金主要投资海外黄金ETF及黄金股等。（完）

(发稿 林琦; 审校)

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