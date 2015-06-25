今年年底前将推出人民币黄金定盘价--上海黄金交易所

路透上海6月25日 - 中国计划今年年底前在上海黄金交易所推出人民币黄金定盘价，此举旨在增加中国对黄金定价的影响力。中国是全球最大的黄金生产国和主要消费国。

这是上海黄金交易所官员首次公开证实该消息，此前路透在2月引述消息人士报导，中国将通过上海黄金交易所推出人民币黄金定盘价。

“我们将在恰当的时候推出人民币黄金定盘价，希望在年底前推出，”上海黄金交易所副总经理沈刚周四在上海举行的伦敦金银市场协会(LBMA)黄金市场论坛上表示。

“我们有发展(黄金市场)的政策支持，”她补充说。

沈刚没有提供更多细节。但知情人士表示，中国央行可能很快批准推出人民币黄金定盘价。

中国人民银行副行长潘功胜表示，央行将继续支持“中国黄金市场的快速健康增长”及其国际化。

如果推出人民币黄金定盘价，那么中国可能要求大陆的黄金买家和外资供应商以人民币金价进行交易，削弱伦敦定盘价在中国这个最大黄金市场的影响力。但是，鉴于人民币还不能完全自由兑换，这两个黄金定盘价可能在全球并存。

熟悉情况的消息人士透露，将推出人民币黄金定盘价的上海黄金交易所，几周前向中国人民银行提交了定盘程序、规则和对参与方的监管等细节。

“现在他们(央行)随时可能批准，”直接参与这个过程的一位消息人士说，因为对媒体发表言论方面的规则，这位人士拒绝署名。

一旦得到央行批准，上海黄金交易所就将着手让中外银行参与定盘的工作，目标是今年晚些时候启动人民币黄金定盘价。消息人士称预计起初有15家左右中资银行参与定盘。

4月试运行该定盘价时，有一些外资银行和很多大型中资银行参与。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)

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