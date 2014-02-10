2013年中国黄金产量再创历史新高

路透北京2月10日 -中国黄金协会网站周一发布数据称，2013年中国黄金产量同比增长6.23%至428.16吨的历史新高，连续第七年居于世界第一。

其新闻稿显示，十大重点产金省（区）为山东、河南、江西、内蒙古、云南、湖南、甘肃、福建、湖北、新疆，这十个省（区）黄金产量占全国黄金总产量的82.94%。

中国黄金集团公司、山东黄金集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、山东招金集团有限公司、湖南黄金集团有限公司、埃尔拉多黄金公司等中国十大重点黄金企业，其矿产金产量占全国矿产金总产量的45.65%。

其引述的数据并显示，2013年，上海黄金交易所各类黄金产品共成交11,614.452吨，成交额共32,133.844亿元人民币；上海期货交易所共成交黄金期货合约4,017.565万手，成交额共107,090.620亿元。(完)

参看详情请点选链接 here (发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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