焦点：中国黄金储备增量令市场失望 但对央行增持预期未改

图为维也纳一家银行保险柜内的金条和美元。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透纽约/伦敦7月20日 - 六年前，中国上次公布央行黄金储备量时，国内的业内人士和国际黄金投资者都确信，中国即将开始大举买入黄金，这可能改变市场。

2009年之前的六年，中国人民银行只买入了454吨黄金，此后随着中国经济快速增长，市场预期央行机密的黄金购买也会加快，因为中国需要分散以万亿美元计资产的风险。

上周五中国人行公布黄金储备数据时，这种乐观预期被证明无确实根据。中国人行公布，自2009年以来购买了604吨黄金，根据当前价格计算价值220亿美元。

这表明过去六年中国购买的黄金量较之前六年仅仅略微增加。以年平均率计算，去年中国的黄金购买量可能还低于俄罗斯。

由于中国外汇储备增速远超过黄金储备，黄金占整体外汇储备的比例由之前的1.85%降至1.65%，而且远低于一些分析师认为的理想长期水平。

尽管有这么一段展现透明度的短暂窗口期，中国还是将黄金持有量视为国家机密，不像多数其他国家那样，每月定期向IMF提报持金量，大多数分析师仍然相信，中国将成为一股更大的黄金多头力量，因为中国在争取将人民币定位为全球储备货币。

Capital Economics的大宗商品分析师Simona Gamberini说，理想情况下，中国的黄金储备应该占其外汇储备的15%。

“这的确说明未来将会买入更多，”Gamberini在研报中称。

相比美联储和欧洲央行的黄金占外储比重分别为逾70%及25%左右，中国这个理想比例算是很小。

不过据路透测算，在中国目前外储规模和金价的基础上，15%约等于1.4万吨黄金，价值约5,550亿美元。

那将超过美国、德国和意大利等全球黄金储备主要央行的持金量总和。

都柏林黄金交易商GoldCore的研究主管Mark O'Byrne甚至预测，中国可能开始每月至少增持100吨黄金。

中国最新购买黄金操作后，其黄金储备总量仅略低于1,700吨。

中国已经超越俄罗斯，成为继美国、德国、国际货币基金组织(IMF)、意大利和法国之后，全球第六大官方黄金储备部门。

不过，分析师称即便速度放缓，但中国黄金储备逐步增加仍对金价产生长期支撑。鉴于美国即将升息，黄金市场已经失宠于机构投资者。

现货金料将连续第三年下跌，今年迄今累计下挫逾3%。金价周五持于八个月低点附近，约报每盎司1,131美元。

中国周五未透露其策略，但称增加黄金储备将保证中国国际储备的安全、流动性和价值。

汇丰控股分析师James Steel表示，中国稳步购买可能刺激其他新兴经济体跟进，缓冲黄金价格面临的任何压力。

“这意味着供需平衡更紧，再次证实央行及其购买操作带来的影响。在中长期，这是利好的。”(完)

(编译 李春喜/白云/杜明霞；审校 孙茉莉/蔡美珍/艾茂林)

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