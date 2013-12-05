今年中国黄金供应缺口料超过700吨--WGC高层

路透上海12月5日 -世界黄金协会高层(WGC)周四表示，尽管三季度全球黄金投资需求大减，但中国和印度等国的实物需求坚挺，预计今年中国黄金供应缺口将超过700吨。

WGC远东区董事总经理郑良豪在中国黄金与贵金属峰会上表示，“今年中国黄金供应缺口起码会达到700-800吨，算上国内大约400多吨的产量，全年总消费需求料超过1,000吨。”

他并指出，尽管随着金价近几个月的大跌，投资需求大幅下滑，但三季度印度和中国的实物需求成为亮点，成为放慢金价下跌步伐的关键因素。

WGC上月在其黄金需求趋势报告中指出，今年三季度全球黄金消费量下降至868.5吨，为四年低位，并远低于上年同期的1,101.4吨。

郑良豪援引WGC和汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)的统计称，三季度全球金饰需求较上年同期增长5%，而投资需求降幅却达到56%。

截至周三，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR GoldTrust的黄金持仓量为838.71吨，较去年年底时的1,350.82吨下滑近38%。

郑良豪并指出，尽管国际金价近期呈现弱势，但黄金仍是整个投资组合中一个很重要的对冲工具，无论什么情况下都有配置一部分的必要。

中国黄金协会网站此前发布的统计显示，中国9月黄金产量为37.642吨，1-9月累计生产黄金307.809吨，同比增长6.8%。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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