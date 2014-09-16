中国黄金国际板将提前推出 有利形成跟国际接轨的上海金价（更新版）

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路透北京9月16日 - 即将在上海自贸区亮相，以人民币计价和结算的中国黄金国际板，将有利于形成跟国际接轨的上海金基准价格体系。而据消息人士透露，黄金国际板推出时间将提前至本周四(18日)，但其未透露提前推出的原因。

消息人士并称，上海国际黄金交易中心将实行“净额、封闭、分级”的资金清算原则，专项管理其国际会员及其客户资金，严格限定资金仅用于交易所交易。

所谓“净额”，是指国际会员就其在交易所买卖的成交差额与国际中心进行净额清算；“封闭”是指，国际客户与国际会员的资金分账户设立和存管，国际客户资金全部存管在国际中心专用结算账户，全封闭运行；“分级”则是指，国际中心负责对国际会员实行清算，国际会员负责对其代理客户实行清算。

“以人民币计价和交易，（黄金国际板）肯定对人民币国际化有很重要的推动作用，...另一方面，黄金交易及衍生品交易显然在资本项目可兑换方面是重要的一步，在自贸区推进对开放资本项目下的难点有很重要的帮助作用。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。

国内一家大型投资公司黄金事业部负责人亦认为，黄金在贸易项下实际上是可以流通，黄金国际板则是建设了一个资本流通的路径，从而产生人民币计价的上海金，更加与国际接轨。

据消息人士介绍，中国黄金国际板对现货实盘交易实现钱货两讫制度；对现货延期交收交易实行当日无负债清算制度和交易保证金制度，且黄金国际板实行T+0资金清算，T+1资金结算。

国际板黄金交易合约包括iAu100g、iAu99.99和iAu99.5三个品种，交割品种有：标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭；标准重量12.5千克、成色不低于99.5%的金锭；标准重量0.1千克、成色不低于99.99%的金条。

上海金交所目前暂未对上述消息予以置评。上海黄金交易所理事长许罗德上周曾称，该所的黄金国际板将于本月29日在上海自贸区上线交易，将吸引更多海外资本投资中国黄金市场。

消息人士并透露，黄金国际板实行保证金制度，保证金分为清算准备金和交易保证金。

而除交易所规定的异常交易行为外，国际会员或客户的交易一旦出现大量关联交易、垄断及操纵市场价格、以参与贵金属交易为借口，违反国家进出口管理或者外汇管理制度，进行实物或资金非法跨境转移的行为，将被认定为异常交易行为。

在交割方面，黄金国际板的国际会员、国际客户可办理国际板合约出入库业务，除特批外不允许办理主板合约出入库业务；而国内会员及其客户参与国际板合约交易的，交易所仅开具结算发票。发生实物交割，交割后转入境内并存入国内指定仓库的，由交易所向具有黄金进口资格的商业银行开具成交单，作为海关申报凭证。（完）

(发稿 路透中文部)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。