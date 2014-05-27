人行批准上海黄金交易所在自贸区推出国际交易平台--消息

路透新加坡5月27日 - 据知情人士透露，中国已经与外资银行和黄金生产商接触，邀请他们加入上海一个全球性的黄金交易所。作为全球最大的黄金生产和进口国，中国希望扩大在定价方面的影响力。

上周，中国央行批准上海黄金交易所(SGE)在自贸区推出一个全球性的交易平台，此举可能挑战纽约和伦敦在黄金交易和定价方面的统治地位。

而此时，指标金价的制定过程正受到相关机构调查。上周巴克莱因试图操纵有95年历史的伦敦金定盘价成为首家受罚的银行。

两位消息人士称，SGE已经邀请汇丰(HSBA.L)、澳新银行(澳盛)(ANZ.AX)、南非标准银行(SBKJ.J)、渣打银行(STAN.L)和加拿大丰业银行加入该交易平台。

他们并称，SGE可能也向外资经纪商和黄金生产商开放平台。SGE是全球最大的实货黄金交易所，中国国内的银行、矿商和零售商在此买卖黄金。

“中国希望在黄金定价上能有更多话语权，”兴业银行分析师Jiang

Shu说道，兴业银行是获准进口黄金到中国的12家银行之一。“推出国际交易平台是获得更大的黄金定价权的第一步。”

“如果不准外资参与市场活动，或者不推动中国金融机构参与到国际市场，那么中国旺盛的黄金需求就只是数字而不是一种力量，”他说道。

汇丰和渣打银行拒绝置评，亦未获得其他家银行以及SGE的评论。

据直接参与推出国际交易平台的第三位消息人士称，该交易平台将首先推出黄金和其他贵金属现货合约，之后计划推出衍生品交易。

“我们不仅鼓励外资银行的参与，同时也欢迎生产商和其他实体，”该消息人士补充道。

中国目前正致力于建立多种大宗商品的定价基准。

黄金及石油可能是首批对外资开放的项目。上海自贸区将推出中国第一个原油期货，进行国际能源的交易。

**亚洲的话语权**

另一名取得SGE资料的消息人士表示，上海交易所将推出三种人民币计价实货黄金期约，分别为100公克、1公斤及12.5公斤。

白银、铂金(白金)及钯金等合约规格亦在讨论当中，但消息人士表示，合约规格及参与方尚未最后定案。该交易平台预计将在第四季推出。

即使中国可吸引外资进驻，该交易平台仍需人民币完全兑换及充沛的流动性，方能与其他交易中心一较高下。

目前伦敦金定盘价为现货金价XAU=的指标，纽约商品期货交易所(COMEX)GCcv1期金为期货的指标。SGE价格则被视为研判中国需求的指标。

虽然实货需求往往给金价提供潜在支撑，但投机交易才是推动价格的主要因素。随着中国推动建立国际实货交易平台，实货需求可能会有更大影响。

去年中国超越印度，成为全球最大的黄金进口国，2013年黄金需求增长逾三分之一，达到1,065.8吨的纪录高位。

根据汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)，大量黄金的涌入使得SGE成为最大的实货交易所，即期和远期合约成交量达到10,000吨。

上海期货交易所拥有全球交易量第二大的黄金期货合约，不过交易基本限于国内市场，去年成交量约为41,176吨，仍远低于COMEX的147,083吨。

世界黄金协会远东区董事总经理郑良豪表示，当人民币可自由兑换的时候，SGE国际交易平台和主要交易平台可能最终合并。

“那将成为全球非常重要的一家交易所，上海将真正成为仅次于纽约和伦敦的三大国际黄金交易中心之一，”他说。“毋庸置疑，参与国际市场是SGE和现任政府的重要任务。”(完)

(编译 李春喜/孙茉莉/龚芳/王翔琼；审校 张荻/徐文焰)

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