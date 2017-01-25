中国去年黄金消费量同比降6.74% 但实金投资同比增三成--黄金协会

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月25日 - 中国黄金协会周三发布公告称，2016年中国国内累计生产黄金453.486吨，连续10年成为全球最大黄金生产国；同比上升0.76%。同期，全国黄金消费量975.38吨，连续四年成为世界第一黄金消费国，与2015年同比下降6.74%；但实金投资同比增长三成。
刊登在中国黄金协会网站的公告并称，另有进口原料产金81.960吨，同比上升24.51%。从消费情况来看，黄金首饰用金611.17吨，同比下降18.91%；金条用金257.64吨，同比增长28.19%；金币用金31.19吨，同比增长36.80%；工业及其他用金75.38吨，同比增长10.14%。
“虽然黄金首饰消费因整体消费市场疲弱而出现大幅下滑，但实金投资表现抢眼，金条和金币消费大幅增加，合计增长近30%。”公告称。
公告并显示，2016年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共4.87万吨，同比增长42.88%，是全球最大的场内实金交易市场；上海期货交易所黄金期货合约累计成交量共6.95万吨，同比增长37.30%，交易量位居全球前三。（完）
欲览详情，请点选中国黄金协会网站：here
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。