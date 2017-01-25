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中国财经 | 2017年 1月 25日 星期三 11:29 BJT

中国去年黄金消费量同比降6.74% 但实金投资同比增三成--黄金协会

路透北京1月25日 - 中国黄金协会周三发布公告称，2016年中国国内累计生产黄金453.486吨，连续10年成为全球最大黄金生产国；同比上升0.76%。同期，全国黄金消费量975.38吨，连续四年成为世界第一黄金消费国，与2015年同比下降6.74%；但实金投资同比增长三成。

刊登在中国黄金协会网站的公告并称，另有进口原料产金81.960吨，同比上升24.51%。从消费情况来看，黄金首饰用金611.17吨，同比下降18.91%；金条用金257.64吨，同比增长28.19%；金币用金31.19吨，同比增长36.80%；工业及其他用金75.38吨，同比增长10.14%。

“虽然黄金首饰消费因整体消费市场疲弱而出现大幅下滑，但实金投资表现抢眼，金条和金币消费大幅增加，合计增长近30%。”公告称。

公告并显示，2016年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共4.87万吨，同比增长42.88%，是全球最大的场内实金交易市场；上海期货交易所黄金期货合约累计成交量共6.95万吨，同比增长37.30%，交易量位居全球前三。（完）

欲览详情，请点选中国黄金协会网站：here

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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