中国去年黄金消费量同比降6.74% 但实金投资同比增三成--黄金协会

刊登在中国黄金协会网站的公告并称，另有进口原料产金81.960吨，同比上升24.51%。从消费情况来看，黄金首饰用金611.17吨，同比下降18.91%；金条用金257.64吨，同比增长28.19%；金币用金31.19吨，同比增长36.80%；工业及其他用金75.38吨，同比增长10.14%。