今年中国黄金消费料劲升--生产商

路透天津11月4日 -中国最大的黄金生产商周一表示，中国黄金消费今年料升至逾1,000吨，但该趋势无法维持，2014年起可能降至低于该水准。

中国黄金集团公司副总经理杜海青在天津一项产业会议上表示，中国今年黄金产出料增长约7%，再创纪录高点430吨。中国是全球最大的黄金生产国。

今年上半年中国黄金需求增加逾50%，因黄金价格下滑吸引买气，强化了对于中国今年将超越印度成为最大黄金消费国的预期。

根据中国黄金协会的数据，中国2012年黄金消费为832.18吨。

需求成长远远超越生产，造成来自香港的进口增加，至9月的连续五个月中，进口均高于100吨水准。

但杜海青表示，今年的消费情况属于异常，因4月价格大幅下滑，引发了狂热买气。

他指出，消费情况将会逐渐降温，当前超越1,000吨的消费水准不会持续，随着消费者变得更为理性，消费将会降至正常水准。

杜海青预估，中国今年黄金生产将达到430吨，高于2012年的403吨。

今年前九个月，中国从香港进口黄金累计达到约855吨。分析师称，进口规模远超过至少570吨的供应缺口，规模如此之大，原因可能在于央行出手购买。

中国不公布黄金贸易数据，香港方面的数据最能展现中国贵金属的贸易状况。香港是黄金进入中国的主要渠道。

据一份政策草案，中国人民银行计划允许更多企业进出口黄金，也将放宽对黄金个人买方的限制。

**生产成本高**

杜海青还呼吁中国当局检视金矿许可制度。中国在这方面的规定宽松，允许采矿者购买矿产并进行投机，而不进行资源开发。

这推高了生产商的成本，因为他们被迫以较高价格从民间投资者手中购买采矿权。

杜海青说，在中国获得采矿权的门槛太低。任何一家公司，无论其是否具有开采能力，都可以拥有采矿权。他并补充道，约有70%的金矿在民间投资者手中。(完)

(编译 王冠中/李爽 审校 张明钧/王翔琼)

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