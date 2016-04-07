中国黄金国际觅海外并购良机 债务结构进一步优化

路透香港4月7日 - 中国黄金集团海外上市平台--黄金国际资源(2099.HK) CEO刘冰周四称，公司会趁金价、铜价处于低迷时期，积极寻找海外并购项目，目前低廉的市场环境是并购好时机，公司债务结构也将进一步优化。

中国黄金国际是总部位于加拿大的一家中型企业，在中国运营两座矿山，并均处大规模扩建中，预计2016年黄金产量将增至26万盎司，铜产量增至3,900万磅。

刘冰周四在业绩沟通会上称，公司正积极寻找并购机会，现在已在加拿大及其他地区密集接触一些资源项目，但会将风险管控放在首位。

尽管由于金价下跌，黄金生产行业陷入困难，但由中国黄金集团控股的中国黄金国际公司却现金流充沛，截至2016年4月的公司报表显示，该公司目前持有现金1.12亿美元。

“公司并购会保持平衡战略，沿着一带一路和北美、澳大利亚稳定政治环境地区筛选目标。”公司执行副总裁兼董秘谢全表示，交易结构会多变，不单是对单体进行筛选和估值，还可以同国际大型公司、金融公司合作，先小部分进入再需求持控股权等方式。

中国黄金国际去年亏损680万美元，每股亏损2.07美分；不派末期息；2014年则盈利4,190万美元。

刘冰表示，目前公司正经历矿业行业近年来最大的低谷期，要努力通过调整战略、成本控制来确保盈利，“公司将继续与中国黄金及其他有意各方合作，在海外寻找能迅速投入生产，并通过持续勘探有进一步扩大规模可能性的国际矿业并购机会。”

**汇兑损失大增**

中国黄金国际年报显示，尽管去年公司黄金生产水平提高26%及铜生产水平提高24%，黄金销量提高39%及铜销量提高44%，然而净利被人民币贬值和商品价格大幅下跌所抵销，因人民币贬值导致的外汇亏损为1,350万美元。

公司首席财务官张翼对路透表示，2014年公司比较了境内外融资环境，发行了一笔美元债，美元利息低且有汇兑收益，发债仅一年多，就录得账面收益4,000多万，然去年8.11汇改后，汇兑损失就扩大至逾一千万美元。

目前公司正寻求债务结构进一步优化，去年底公司获40亿人民币项目贷款，获年优惠利率仅2.83%，公司资产负债率为48%，长短期债务比约4:1。

“我们参考了50多家商业银行对汇率走势的观点，研究了8个银行汇率套期保值的方案，尽管今年人民币波动加大，但目前决定暂时不进行汇率套期保值。 ”张翼称。

他进一步解释称，原因是目前中国的远期外汇市场并不活跃，且远汇及期权等工具都比较贵，“五亿美元做套利保值就需要成本三千万，而且是一个风险覆盖另一个风险，企业要下这个决心不容易。”

2014年7月，中国黄金国际在境外发行了一笔3年期5亿美元债，票息为3.5%。

张翼认为，中长期来看，中国宏观经济仍能维持6-7%中高速增长，且经常项目创新高，人民币需求没有变，公司高管们判断2017-2018年，人民币仍处稳定且升值状态。

“我们通过在境内低息贷款、内部资金融通等降低整体的融资成本，待2017年这5亿美元债到期后，会选择境内外融资环境比较发债还是内保外贷措施进行再融资。”他称。（完）