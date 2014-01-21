中国人购金热潮渐趋平静 今年黄金进口量可能下滑

调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
* 中国黄金需求在2013年创出纪录高位后可能放缓
* 黄金进口量可能最少降低10%--分析师
* 中资银行和零售商料持有充足库存
路透新加坡/伦敦1月21日 -如果不看中国的黄金进口，2013年的金市就只能用极其悲惨来形容，但是就连这唯一的亮点也将在今年不复存在，今年中国黄金进口量料自去年的纪录高位下滑，进一步加大金价压力，分析师预计黄金将连续第二年下挫。
不过，去年金价暴跌28%，让中国散户买家保持较高的买入意愿，可能限制中国需求的跌幅，尽管大型投资者转向其它地方寻求更高收益。中国是全球最大的黄金消费国。
去年中国投资者积极买进黄金，特别是在4月金价大跌后，大爷大妈纷纷排起长队逢低抢购。
根据最新数据，2013年1-11月中国黄金进口量翻一番达到1,060吨，占到全球黄金购买量的约三分之一。
但四名分析师称，中国从香港进口的黄金在2014年可能减少。其中有三位预计降幅至少为10%，另一位预计进口量会基本持平于上年。中国自香港的黄金进口是唯一可获得的官方数据。
“我觉得中国黄金进口量可能同比减少10-15%。中国有充裕的库存来供给珠宝市场，”瑞士信贷贵金属研究主管Tom Kendall说。
金价经过了12年的牛市后，2013年遭遇重挫，因为全球复苏迹象促使西方投资者抛售黄金头寸，以追逐更亮丽的投资回报；同时第二大黄金消费国--印度因政府抑制进口而导致黄金需求下降。
但随着金价降至2010年来的低位，散户纷纷买进，从而降低了中国银行业者和珠宝零售商的库存，迫使他们在去年稍晚补充库存。
法国兴业银行金属分析师Robin Bhar指出，黄金批发展厅的大量开业，亦提振了需求。
但随着市场狂热气氛冷却下来，加之库存现在也补充完毕，市场观察人士预计购金速度将放缓。
“中国2014年的需求水平不太可能赶得上2013年，更不用说保持近期的增长速度了，”Bhar称。
**依然强劲**
澳新银行预计，2014年中国将进口黄金900吨，VTB Capital也预计进口量将不到1,000吨，同时南非标准银行预计进口量将保持稳定。
中国进口黄金的速度已经开始减慢。11月进口量较前月下降40%，至约75吨。而此前进口曾连续六个月每月都超过100吨。
“市场极其依赖中国来支撑金价，但我对消费旺季以外的黄金需求并没有信心”，香港一名贵金属交易员谈及中国农历新年假期时称。
“如果中国人买需没有那么强劲，那么金价仍将承压，因为他们是最大的实货买家。”
若进口量降至900吨，仍将是中国纪录第二高，远超过2012年的557.5吨。
在中国，金饰、金条和金币是有吸引力且容易进行的投资形式，而且零售商仍在扩张，从而支持需求。
中国黄金溢价通常比亚洲其他国家要高，因为中国人民银行通过配额制度限制黄金进口量，只发放很少的进口许可。
目前中国黄金价格较伦敦金价的溢价约为每盎司15美元，新加坡和香港溢价不到2美元，这暗示需求持续强劲，但已较去年4-5月时的30美元溢价有所下降。(完)
(编译 郑茵/侯向明/许娜/李爽 审校 侯向明/徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
--人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。
路透北京4月28日 - 法国大选已一只靴子落地，政坛新星、立场中间派的马克龙将与极右翼候选人勒庞在5月7日展开终极对决，这说明法国政坛已不再是逾半个世纪以来左右两派分庭抗礼的格局。马克龙的胜出让欧元压力缓解，兑美元创五个月高点。而下个周末的第二只靴子似乎也不会太扰民。民调显示，马克龙将完胜勒庞。