中国人购金热潮渐趋平静 今年黄金进口量可能下滑

图为香港一家珠宝店内购买黄金首饰的顾客，摄于2013年4月26日。 REUTERS/Bobby Yip

* 中国黄金需求在2013年创出纪录高位后可能放缓

* 黄金进口量可能最少降低10%--分析师

* 中资银行和零售商料持有充足库存

路透新加坡/伦敦1月21日 -如果不看中国的黄金进口，2013年的金市就只能用极其悲惨来形容，但是就连这唯一的亮点也将在今年不复存在，今年中国黄金进口量料自去年的纪录高位下滑，进一步加大金价压力，分析师预计黄金将连续第二年下挫。

不过，去年金价暴跌28%，让中国散户买家保持较高的买入意愿，可能限制中国需求的跌幅，尽管大型投资者转向其它地方寻求更高收益。中国是全球最大的黄金消费国。

去年中国投资者积极买进黄金，特别是在4月金价大跌后，大爷大妈纷纷排起长队逢低抢购。

根据最新数据，2013年1-11月中国黄金进口量翻一番达到1,060吨，占到全球黄金购买量的约三分之一。

但四名分析师称，中国从香港进口的黄金在2014年可能减少。其中有三位预计降幅至少为10%，另一位预计进口量会基本持平于上年。中国自香港的黄金进口是唯一可获得的官方数据。

“我觉得中国黄金进口量可能同比减少10-15%。中国有充裕的库存来供给珠宝市场，”瑞士信贷贵金属研究主管Tom Kendall说。

金价经过了12年的牛市后，2013年遭遇重挫，因为全球复苏迹象促使西方投资者抛售黄金头寸，以追逐更亮丽的投资回报；同时第二大黄金消费国--印度因政府抑制进口而导致黄金需求下降。

但随着金价降至2010年来的低位，散户纷纷买进，从而降低了中国银行业者和珠宝零售商的库存，迫使他们在去年稍晚补充库存。

法国兴业银行金属分析师Robin Bhar指出，黄金批发展厅的大量开业，亦提振了需求。

但随着市场狂热气氛冷却下来，加之库存现在也补充完毕，市场观察人士预计购金速度将放缓。

“中国2014年的需求水平不太可能赶得上2013年，更不用说保持近期的增长速度了，”Bhar称。

**依然强劲**

澳新银行预计，2014年中国将进口黄金900吨，VTB Capital也预计进口量将不到1,000吨，同时南非标准银行预计进口量将保持稳定。

中国进口黄金的速度已经开始减慢。11月进口量较前月下降40%，至约75吨。而此前进口曾连续六个月每月都超过100吨。

“市场极其依赖中国来支撑金价，但我对消费旺季以外的黄金需求并没有信心”，香港一名贵金属交易员谈及中国农历新年假期时称。

“如果中国人买需没有那么强劲，那么金价仍将承压，因为他们是最大的实货买家。”

若进口量降至900吨，仍将是中国纪录第二高，远超过2012年的557.5吨。

在中国，金饰、金条和金币是有吸引力且容易进行的投资形式，而且零售商仍在扩张，从而支持需求。

中国黄金溢价通常比亚洲其他国家要高，因为中国人民银行通过配额制度限制黄金进口量，只发放很少的进口许可。

目前中国黄金价格较伦敦金价的溢价约为每盎司15美元，新加坡和香港溢价不到2美元，这暗示需求持续强劲，但已较去年4-5月时的30美元溢价有所下降。(完)

(编译 郑茵/侯向明/许娜/李爽 审校 侯向明/徐文焰)

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