今年中国黄金需求料持平至略降--黄金协会

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透温哥华6月19日 - 中国黄金协会会长宋鑫周四表示，中国民间黄金需求今年将持平至略微降低。去年，中国超越印度成为全球最大黄金消费国。
宋鑫称，中国黄金首饰需求仍然强劲，但金条投资的买兴较去年疲软，因为投资者担心金价进一步走软。
尽管美元下跌推动金价周四大涨近3%，升穿每盎司1,310美元，但自去年年初以来仍下跌22%，较2011年9月的历史高点跌去了三分之一。
宋鑫在温哥华参加行业会议时表示，需求基本与去年相同或稍降，但肯定会高于1,000吨。
协会数据显示，去年中国黄金需求激增41%至1,176吨。但2014年第一季，需求增速放慢至0.8%，或323吨，金条需求大降44%抵消了首饰需求增长30%。金条通常用于礼品或投资。(完)
(编译 朱晓军；审校)
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