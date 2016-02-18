专访：若金价持续走高 中国投资需求将会增长--WGC

路透新加坡2月18日 - 世界黄金协会(WGC)一名官员周四表示，中国投资者2016年开年对黄金的投资需求非常强劲，超过珠宝需求；但这股势头若要持续下去，金价必须保持上涨。

今年以来，现货金上涨14%，是表现最好的资产，但截止2015年则是连跌三年。上周全球股市动荡引发避险买盘，推动金价触及一年高点。

WGC中国董事总经理Roland Wang告诉路透，上周春节假期期间，中国投资者对金条等投资产品的需求非常强劲。中国是全球最大的黄金消费国。

由于黄金是一种颇受欢迎的礼品，假期期间的买需通常都很强劲，但之后的买需往往放缓。

“我们看到过去一个半月的(投资)买需非常强劲。金价上涨需要保持一段时间，这将决定投资者的进一步购买，”Roland Wang说。

“中国人确信金价会继续上涨时才会购买。”

去年中国投资者对金条和金币的买需增长了五分之一，达到201吨，因为股市下跌和人民币贬值促使投资者买入黄金避险。但需求仍远低于2013年创纪录的407吨。

在中国的总消费中，投资需求只占大约20%，绝大多数为珠宝消费。2015年珠宝需求降低1%，为783.5吨。(完)