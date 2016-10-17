专访：中国2017年黄金需求料持于900-1000吨的强劲水平--WGC高管

2010年3月9日，沈阳一家金店的销售人员在整理金饰品。 REUTERS/Sheng Li

路透新加坡10月17日 - 世界黄金协会(WGC)的一位高管表示，全球最大黄金消费国--中国明年的黄金需求料仍将保持在约900-1,000吨的强劲水平，接近2015年的水平。不过，珠宝需求下降和经济成长放缓可能抑制黄金购买。

来自中国的持续坚挺需求应会帮助支撑全球指标黄金价格。由于美联储年底前升息的预期令美元走强，金价已经从两年高点回落。但2016年迄今金价仍录得18%的涨幅，之前三年都为下跌。

“我们认为中国（2017年）可以维持900-1,000吨左右的年消费量，但可能会遇到一些挑战，特别是珠宝需求方面，而且也受到物价和中国经济状况的影响。”WGC中国区董事总经理王立新在新加坡的一次行业会议间隙对路透表示。

他还估计2016年的中国需求在900-1,000吨左右。2015年中国黄金需求为984.5吨。

今年，强劲的投资需求抵消了主要消费国中国和印度珠宝购买量下降的影响，推动上半年全球黄金需求增至2,335吨，创有史以来第二高位。

王立新表示，珠宝交易商“自9月底以来，见到金条需求上涨，”因为在中国楼市遏制举措下，投资者寻求其他投资选项。

中国正在限制购房，以抑制房价过度飙升。主要城市相继推出楼市限令，令一些买房人及开发商感到不安。

王立新称，人民币贬值也将投资者推向金市。

但王立新说，部分珠宝制造商打算生产更创新且“色彩缤纷”产品，来吸引较年轻买家并提高销量。

他并称“这已经成为市场上的一个新趋势。”(完)