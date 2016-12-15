金交所官员称中国应成立黄金市场发展基金 用民间资本丰富黄金储备

路透北京12月15日 - 中国上海黄金交易所副总经理宋钰勤撰文建议，中国应成立黄金市场发展基金，以基金运作服务国家“一带一路”战略，用民间资本丰富国家黄金储备。

中国金融时报周四刊登该文指出，黄金市场发展基金的主要构想是，配合国家战略，跟随国家丝路基金、亚投行、国家开发银行与相关国家基础设施投资项目。

相关国家将黄金矿产资源作为担保，由黄金基金对黄金矿产资源项目进行出资入股，引进开采的人力和设备，将黄金矿产变为标准黄金存入金交所国际板金库，所有权是相关国，黄金基金再拆借国内生产企业赚取利息收入，让相关国的黄金变成生息的金融资产。

“建议以黄金市场为枢纽，发挥好黄金的货币和商品属性功能，打造‘一带一路’黄金合作共建机制。”他称。

他指出，在“一带一路”沿线65个国家，消费占全球的70%-80%，民间存有黄金9万吨左右，回收黄金是最简单易行的盈利手段，它的“一手交钱一手交货”方式直接锁定收益，是比收购黄金矿山的“赌石”方式更为有效的赚钱或称盈利手段。

随后将回收非标金通过精炼变成标准黄金存入金交所金库，发放黄金凭证或认购黄金ETF，落实“收金于国，藏金于民”的国家战略，用民间资本丰富国家黄金储备。

文章还指出，当前中国黄金市场发展特点，一体两翼的中国黄金市场格局已初步形成。上海黄金交易所也已成长为由竞价、询价、租借等市场共同组成、融境内主板市场与国际板市场于一体的黄金市场重要金融基础平台。

宋钰勤认为，中国黄金市场具有较大发展潜力。随着中国经济实力不断提升，居民财富有效增加，在资产配置多样性的原则下，黄金配置将进一步提高。这决定了中国未来较长时期仍属于黄金流入国，“西金东移”趋势在财富累积效应下仍将持续。未来几年，中国需求仍将是全球黄金市场的重要增长引擎。

截至2016年11月底，上海黄金交易所共成交15.86万亿元人民币，同比增长61.91%。目前共有会员253家，境内机构客户超过1万户，个人投资者895万余人。2015年金交所黄金交割清算量达27,326亿元，出库量达到2,581.82吨。（完）