金交所官员称中国应成立黄金市场发展基金 用民间资本丰富黄金储备

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月15日 - 中国上海黄金交易所副总经理宋钰勤撰文建议，中国应成立黄金市场发展基金，以基金运作服务国家“一带一路”战略，用民间资本丰富国家黄金储备。
中国金融时报周四刊登该文指出，黄金市场发展基金的主要构想是，配合国家战略，跟随国家丝路基金、亚投行、国家开发银行与相关国家基础设施投资项目。
相关国家将黄金矿产资源作为担保，由黄金基金对黄金矿产资源项目进行出资入股，引进开采的人力和设备，将黄金矿产变为标准黄金存入金交所国际板金库，所有权是相关国，黄金基金再拆借国内生产企业赚取利息收入，让相关国的黄金变成生息的金融资产。
“建议以黄金市场为枢纽，发挥好黄金的货币和商品属性功能，打造‘一带一路’黄金合作共建机制。”他称。
他指出，在“一带一路”沿线65个国家，消费占全球的70%-80%，民间存有黄金9万吨左右，回收黄金是最简单易行的盈利手段，它的“一手交钱一手交货”方式直接锁定收益，是比收购黄金矿山的“赌石”方式更为有效的赚钱或称盈利手段。
随后将回收非标金通过精炼变成标准黄金存入金交所金库，发放黄金凭证或认购黄金ETF，落实“收金于国，藏金于民”的国家战略，用民间资本丰富国家黄金储备。
文章还指出，当前中国黄金市场发展特点，一体两翼的中国黄金市场格局已初步形成。上海黄金交易所也已成长为由竞价、询价、租借等市场共同组成、融境内主板市场与国际板市场于一体的黄金市场重要金融基础平台。
宋钰勤认为，中国黄金市场具有较大发展潜力。随着中国经济实力不断提升，居民财富有效增加，在资产配置多样性的原则下，黄金配置将进一步提高。这决定了中国未来较长时期仍属于黄金流入国，“西金东移”趋势在财富累积效应下仍将持续。未来几年，中国需求仍将是全球黄金市场的重要增长引擎。
截至2016年11月底，上海黄金交易所共成交15.86万亿元人民币，同比增长61.91%。目前共有会员253家，境内机构客户超过1万户，个人投资者895万余人。2015年金交所黄金交割清算量达27,326亿元，出库量达到2,581.82吨。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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