中国可能有1,000吨黄金锁定在融资交易--WGC

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
* 估计数字暗示，贸易融资交易驱动黄金进口劲增
* 进口黄金通过贷款和信用证，用来筹集低成本资金
* 未来四年中国黄金总需求预计增长25%
路透新加坡4月15日 -一份行业报告显示，中国企业可能最多有1,000吨黄金锁定在融资交易之中。这表明，由于信贷环境紧张，有相当多的进口黄金被用在了筹资上面，而不是用于满足消费者需求。
中国是全球最大的黄金消费国。大量进口黄金与融资相关，如果政府全面打击利用大宗商品融资的行为，势必会冲击黄金进口，则金价可能受到压力。
在美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激政策之际，上市交易基金减持黄金，金市日益依赖中国的支撑。
据世界黄金协会(WGC)周二发布的报告，“通过黄金贷款和信用证，进口的黄金被用来筹集低成本资金，以用于商业投资和投机。”
“把黄金纯粹用于金融操作，是需求的一种形式，在影子银行比较广泛的增长中只占一小部分。这部分黄金在2013年年底总量可能达到了1,000吨。”
这相当于全球年产量近三分之一，按目前价格价值约430亿美元。
这些估值来自香港咨询机构Precious Metals Insights。受世界黄金协会(WGC)的委托，该机构在中国开展了调查。
报告表示，用于融资交易的黄金大多是自2011年以来积累而成，并称融资户通常会对冲黄金风险。
WGC预计，到2017年时，中国黄金需求将增长25%到至少1,350吨。不过WGC表示，继去年购买量激增后，2014年的增速可能有限。WGC是由产金商资助建立的行业机构。
由于乌克兰地缘政治紧张局势加剧和股市震荡，现货金今年迄今已上涨10%。
**铜及铁矿石价格受创**
由于传统信贷来源收紧，中国企业运用多种大宗商品作为取得信贷的工具。铜、铁矿石、橡胶、大豆及黄金，都扮演担保品的角色。
根据高盛说法，中国以大宗商品为担保品的贷款余额多达1,600亿美元，相当于中国短期外汇贷款的31%。
上月铜价及铁矿石价格大跌，因担心当局加紧打击这类融资模式，可能造成大量库存释入市场。
WGC在周二报告中指出，“用于进口黄金的黄金贷款或信用证，让富裕人士及企业能够取得低成本短期融资，以用于运营或投机。这也可以用来避开资本管制，将资金带入中国。”
黄金也被用来筹措购买房地产的资金、炒作较高收益资产、以及投入利率或汇率套利等等。
去年，中国从主要的渠道香港进口了1,160吨黄金，创下纪录，当年内地黄金产量约为428吨。WGC曾表示，2013年中国黄金需求约为1,066吨，这使得业界对522吨左右的“过剩”黄金浮想联翩。
WGC报告称，市场上的过剩黄金可能要么来自诸如央行等官方机构的购买，要么是大量用于融资操作。
“尽管官方是否在本土市场购买，还存在不确定性，但中国存在纯粹用于融资操作的大规模黄金用量，是毫无疑问的，”报告称。
“除非中国央行更严厉、更有效地打击商品融资行为，或是中国的信贷分配和定价体系有所改进，否则可能仍会大量黄金被进口用于融资操作。”(完)
(编译 张涛/朱晓军/张明钧/王洋; 审校 蔡美珍)
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