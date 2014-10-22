（更正）中国规划首批黄金远期及期权 志在争夺亚洲指标价定价权

2014年2月14日在香港拍到的黄金现货。 REUTERS/Bobby Yip

(因译文有误，小标上一段和下一段应为“远期”非“期货”)

路透新加坡/上海10月22日 - 消息人士称，上海黄金交易所正在规划，在中国首次推出黄金远期交易和期权交易，或让中国在争取亚洲指标价格定价权上获得先机。而亚洲指标价格最终可能成为伦敦金定盘价的对手。

中国目前禁止大宗商品期权和远期交易，以限制投机。该国在去年超过印度，成为全球最大的黄金消费国。

但随着中国开放市场，北京正在准备推出此类衍生品，首批上市的商品名单中可能包括黄金，不过开始交易时间仍不确定。

国有的上海黄金交易所是中国争取黄金定价权的前线，上月开放国际板，外资银行对人民币定价合约表现出浓厚的兴趣。该交易所现有意扩大产品线，以提高流动性。

对外国参与者开放的黄金交易量提高，或有助于中国为亚洲黄金设定指标价格。目前有百年历史的伦敦金定盘价面临监管部门审查，并且正在修订以提高透明度。

据两位熟悉计划的消息人士称，上金所可能首先在主板而非国际板向国内投资者推出黄金期权。国外投资者可能先迎来远期交易。

“我们计划未来六个月到一年在国际板推出黄金远期交易，”上金所一位消息人士称，但其因为计划未最终敲定而拒绝具名。

“期权也在筹备中，但可能需要更久，或许先在主板推出，向部分投资者开放。”

远期和期权交易可用于对冲，也可用于投机交易。投资者买入期权，就有权力(而非义务)在特定日期按特定价格买入或卖出标的资产。期权比远期交易更具投机性，后者是未来某个日期按指定价格进行实货交割。

南华期货产品分析师Tan Xiaojun称，中国希望建立期权市场并发展更多衍生品工具，因为需要进一步推进金融市场化。

他表示，中国为此需要给予投机交易更大容忍度，但依然十分谨慎，主要考虑仍是衍生品能在何种程度上帮助终端用户管理风险。

分析师表示，中国现有期货市场主要是散户投资者在交易，因此当局可能必须设法管理散户的期权和远期合约投机性交易，同时鼓励机构投资者参与交易。

**仿真交易**

上海黄金交易所消息人士称，推出黄金远期和期权的计划仍在摸索阶段，启动交易将取决于监管层批准。尚不能联系到交易所官员对此置评。

其他熟悉进展的消息人士表示，在批准黄金期权之前，监管层可能首先批准大连商品交易所的玉米期权交易，然后逐步放行上市交易基金(ETF)和股票期权，因为这些产品更为成熟，并且所涉及的交易所已经做好最周密准备。

上海黄金交易所并不是唯一一个有意推出黄金期权的交易所。

券商消息人士称，上海期货交易所几年前就希望推出黄金期权，但为了准备启动黄金和原油期货合约盘后交易，而分身乏术。

他们之前真的没有时间和资源整理一份详尽的黄金期权计划。他们进行了一些模拟交易，但没有推出，因为没有流动性，”一大型经纪商的管理人员称。

但现在计划得到充实，当局谨慎予以支持。

中国监管部门去年10月称，推出大宗商品期权的时机成熟，但没有确定的时间表。

分析师称，经纪商对于这些金融工具的经验不足，仍然是一个挑战。

中国的做市体系也不成熟，金融机构基本都没有准备好同时报出买价和卖价，这是期权流动性的另一问题。

“监管部门鼓励市场参与者开发(期权)产品，”上海黄金交易所消息人士称。

“两家交易所都可能在未来几个月推出黄金期权，不过我怀疑交投量会较低，因只对少数参与者开放，”一名消息人士称，指上海黄金交易所和上海期货交易所。(完)

(编译 王丽鑫/朱晓军/王兴亚；审校 王洋/田建华)

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