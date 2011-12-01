中国黄金需求料继续攀升--行业官员

路透上海12月1日电（记者 Fayen Wong）---上海黄金饰品行业协会会长程秉海周四在一个会议上称，尽管金价高企，中国对黄金饰品和投资黄金需求仍在大幅上升，未来几年需求可能会进一步增加。

程秉海表示，年初至今，上海三大珠宝商珠宝总销量已经超过100吨。这三家珠宝商分别为老凤祥、老庙和亚一。

"销量较上年同期大幅上升，需求增长很强劲，"程秉海在接受记者采访时表示，但他没有指出增长的幅度具体有多大。

程秉海称，中国工商银行投资金销量超过40吨。

世界黄金协会(WGC)称，今年中国黄金消费量料较上年增长约10%。

"未来10年中国黄金消费量料增长强劲，"世界黄金协会远东区董事总经理郑良豪（Albert Cheng）表示。

郑良豪指出，随着中国中产阶级崛起和财富增加，中国黄金珠宝市场规模料在2020年前达到955.2吨，2011年市场规模为519.6吨。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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