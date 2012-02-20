中国第四季黄金进口大增 或因人行买金所致

* 中国企业和政府填补库存,推升进口

* 中国央行避免直接自海外市场买进

记者 Rujun Shen 编译 王冠中

路透新加坡2月17日电---握有巨额外汇储备的中国人民银行可能是该国去年底黄金进口大增的原因,但产业消息人士称,人行通常偏好在国内买黄金,而非直接向海外购买.

根据世界黄金协会(WGC)和香港贸易数据,中国黄金产量,再加上自香港进口的数量,在2011年第四季时比消费者需求多出了140吨.

分析师表示,人行直接或间接购买可能是造成这项需求缺口的原因.

"中国可能在国际市场上买进黄金.去年金价普遍上扬,我想中国也是影响因素之一,"北京一政府智库的经济分析师称.

"中国总是希望提高黄金储备的数量和比重,以对冲风险."

人行鲜少就其黄金持有部位置评,且有接近三年时间未公布黄金储备官方变动数据,仅称持有略高於1,000吨黄金.

中国外汇储备的价值在2011年第四季小幅下滑,部分分析师称,这是与猜测人行买进大量黄金相反的证据.

但分析师指出,若人行改变策略,决定直接在国际市场上买进黄金,该行也不太可能出面承认,因为这会造成金价大涨,增加自身买黄金的成本.

不直接在国际市场上买黄金,人行就可能自国内银行的黄金库存取得供应.

"中国政府的基本立场是,人行不需要买黄金,而是让人民买黄金,让银行来进口黄金,"中国境外一家储金银行的高层说.

"我不认为人行会积极向海外购买.如果他们真的买黄金,也会向俄罗斯一样,是向国内市场购买."

参看中国、印度黄金需求相关图表,请点选(link.reuters.com/xem66s)

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WGC的最新数据显示,中国10-12月当季实体黄金需求为191吨,而在同期间,中国自香港进口了227吨黄金,远高於上年同期的31吨.

香港是黄金输入中国的主要渠道.

中国第四季黄金产量近102吨,显示供需有接近140吨的差距.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)估计,中国黄金总进口量约450吨,中国潜在需求在810-860吨,超过WGC估计的770吨.

"银行业和及省与政府的库存水准可能至少增加40-90吨,"澳新银行的资深商品策略师Nick Trevethan在一份研究报告中称.

"在现阶段,值得注意的是,这并不等於中国人行增加黄金部位,但当政府决定时机合适时,就可以立即取得供应."

**农历春节填补库存?**

金价在第四季下滑,在加上农历春节假期前的填补库存需求,亦协助提振了进口.

现货金在第四季下跌近4%,先前在9月初触及纪录高点1,920.30美元.金价曾跌至接近1,530美元,为7月初以来最低水准.

"有监於第四季进口大增以及市场过剩的情况,中国官方在该季积极活动的可能性不低,"汤森路透旗下顾问公司GFMS的资深金属分析师Cameron Alexander说.

"然而,这也有可能是因为银行业在农历春节前的填补库存所致.2011年农历春节前,许多交易商黄金持有量吃紧,或许他们今年想避免这情况再发生."

根据WGC,中国最後一次公布黄金持有量是在2009年,数量为1,054.1吨,约为整体储备的1.6%.

政府智库的研究人员亦呼吁北京当局透过购买黄金来将3.2万亿美元的外汇储备多元化.(完)

--译文审校 程琳/王丽鑫

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