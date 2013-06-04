博客：金价暴跌加速中国藏金于民

作者 李文科/谢衡

路透北京5月24日 - 国际金价一个月前的雪崩式暴跌点燃了中国消费者的一轮购金潮；而金价反弹之后重回低点，则让“中国大妈”抢金欢乐烟消云散。中国消费者抄底需求或许不足以推动金价上涨，但对有意通过藏金于民实现藏汇于民的中国央行，可谓一切尽在掌控中。

中国黄金消费量随居民收入水涨船高，零星的购金行为聚沙成塔，将对政府增持黄金以实现外储多元化的战略目标提供完美侧翼配合；而政府监管部门持续放开和做大黄金市场，亦不无以黄金市场为人民币资本账户开放试验田的战略意图。

“通过藏金于民，实现藏汇于民。所以这也是实现三国杀的方式，就把黄金、人民币、美元联系在一起。...实际上也是实现了人民币在资本项下的可兑换。”以市值计全球第二大银行--中国建设银行商品与期货交易部总经理王勇称。

国家外汇管理局在推进人民币汇率形成机制改革过程中，针对黄金进出口额度及核销、结售汇敞口管理和黄金境外拆借等，不断出台规范发展和鼓励支持措施，将商业银行黄金业务有效纳入了国家外汇管理及其监控体系。

王勇并强调，目前几乎所有的黄金买卖都不受结售汇额度的政策限制，从这个角度讲人民币实际上已部分实现了资本项下可兑换。

虽然布雷顿森林体系瓦解后，黄金在全球货币体系中的作用大大降低，但仍是全球非常重要的外汇资产，亦是国际支付体系下的战略资产和公认的支付外债资产。尤其在主要货币竞相贬值的时代更是当之无愧的硬资产。

2001-2011的黄金十年，国际金价由254美元/盎司上涨至1920美元，固然是受消费增长和投资需求膨胀所赐，全球各央行由净出售转为净买入则是一条贯穿始终的主线。这亦是为何央行的动作总是会在黄金市场上掀起轩然大波。

“中国政府很聪明，为了买黄金，化整为零，让企业去买，从这个角度而言，中国的黄金市场还有很大的发展空间。”银河期货首席宏观和贵金属分析师赵先卫指出。

而对于中国央行而言，从藏金于民再到藏汇于民，是作为拥有黄金储备很低的全球第二大经济体不得不选择的曲线路线，尽管中国人对持有黄金具有与生俱来的偏好，但通过化整为零的零碎步调，意味着这个过程将需要相对漫长的时间。

实际上，无论是市场规模还是投资产品，中国黄金市场顶多是刚刚迈过初级阶段，但还远未跨入成熟市场的行列，实物需求占比仍在黄金消费需求中占据举足轻重的位置。虽然投资需求的增速已经相当显着，但基数很低，且产品少，金融化不足以及制度尚不完善仍构成掣肘。

全球以市值计第一的银行--中国工商银行贵金属业务部新闻发言人施旭东表示，中国的黄金企业要实施“走出去”战略需要金融资本支撑。未来中国的黄金产业与银行等金融机构的联动应更强，围绕中国黄金产业链发展的金融创新将大有作为。

相比美国黄金储备逾8,000吨的规模，全球第二大经济体的中国目前的官方黄金储备仅为1,054吨。央行副行长易纲在今年“两会”期间曾表示，黄金储备和黄金投资永远是央行考虑的一个选项，但要保持市场平稳，保持价格稳定。

**“西金东移”或加速**

尽管以“中国大妈”为形象代言的中国消费者购金热情甚是高涨，但没有证据表明其购买行为能够让华尔街的投资机构预期转向，持续下降的持仓数据和再度下跌的金价给出了答案，发达市场的黄金投资需求仍在主宰黄金价格。

不过，受访专家认为，中国政府期望更多增加储备黄金基本是确定的，因此中国的黄金偏好不仅仅是体现在百姓身上，中国政府同样如此。伴随着黄金牛市不再，西金东移的过程可能会加速进行。

“中国的外汇储备那么多，但黄金储备的比例却比较低。可中国央行又不敢公然增持黄金。...中国现在的黄金是只让进口不让出口，现在商业银行等于是代理央行进口黄金。”某国有大行的贵金属交易员称。

上述交易员称，商业银行是承担了一定的隔夜外汇敞口风险。最近黄金下跌，晚上通过银行买黄金的人越来越多，等于银行晚上去国际市场上买黄金，白天从市场上买美元，现在人民币又一直在升值，这对银行买黄金是很有利的。

中国黄金协会数据显示，今年一季度，全国黄金消费量320.54吨，同比增长25.6%。 而同期，全国累计生产黄金89.907吨，与去年同期相比增加9.098吨，同比增长11.26%。同时，中国保持着全球黄金最大购买国的地位，第一季度黄金需求量为294.3吨，较去年第四季劲增45%且同比增长20%。

中国民生银行金融市场部市场研究中心分析师汤湘滨亦指出，欧美央行储备中黄金储备占比较高，这与新兴市场国家之间的结构是不均衡的。“对于新兴国家的储备的角度而言，黄金仍是一种战略储备。...从这一点上讲，如果美元体系出现动荡，作为其他储备形式，黄金是可以很好的作为补充。”

中国政府对黄金的偏好亦从未放松。包括中国具有资质的银行在国际上进行黄金买卖均不纳入外汇额度管理的范围，且自央行开放中国黄金市场以来，就一直鼓励黄金进口，并通过发展投资和交易市场来扩大黄金的净流入。

央行数据显示，2012年在银行自身结售汇交易中，贵金属汇率敞口平盘规模为1,205亿美元，较上年下降23%，占银行自身结售汇总额的76%；贵金属汇率敞口平盘引起的银行自身净售汇为94亿美元，这表明中国在国际市场上对贵金属（含账户贵金属和实物贵金属）仍处于净买入状态。

由于中国境内通过银行渠道使用人民币投资贵金属的需求旺盛，境内银行需要用外汇从国际市场买入账户贵金属或进口实物贵金属进行平盘，所需外汇形成贵金属汇率敞口。而为平补这部分敞口，银行需要在银行间市场购汇。自2007年7月出台相关政策以来到2012年底，银行此类净购汇累计达271亿美元。

而伴随中国黄金市场的开放，央行意欲增持黄金资产亦是明显之举。中国央行报告指出，除去银行贵金属汇率敞口平盘，2011年，商业银行代理人民银行进口黄金购汇143亿美元，较上年增长115%，2012年，商业银行代人民银行进口黄金购汇达186亿美元，较上年增长30%。

“黄金定价权一直在讨论，现在市场上一直在讨论“西金东移”的问题，这个趋势是很明显的，市场的重心在转变，但定价权还是在西方手里，这也是市场的现状。”国内某大型银行的资深贵金属业务人士称。

**为资本账户开放提供试验田**

虽然发达的黄金市场和巨大的黄金储备并不是人民币国际化以及人民币资本账户开放的必要条件，但专家指出，通过藏金于民实现藏汇于民，从而为资本账户开放以及人民币国际化提供支撑或是“棋高一招”。

“人民币国际化是长期的过程，但如果有一个硬通货（黄金）作为靠山肯定能更好，但目前藏金于民仍是一个长期过程，当前国家对于黄金市场的发展战略还是倾向于藏金于民。”汤湘滨指出。

他并强调，人民币国际化和中国黄金市场的发展是相辅相成的，央行对于贵金属的发展战略首先是藏金于民，而藏金于民是藏汇于民的一种表现。

他解释称，中国央行不会希望所有的国内投资者把外汇换回人民币，而是期望中国居民和机构的资产可以多元化，这样能在一定程度上减轻外汇储备的压力，也可以更好地开放金融市场，并推动人民币国际化，或者资本账户可兑换以及海外投资等。

“藏金于民则是一种尝试。...期望国内的投资者更多持有外汇，持有外汇资产，而黄金亦是其中的一种资产配置。”汤湘滨称。

不仅如此，在实践的角度，境内外联动的黄金市场令国内银行不得不累积隔夜交易的外汇敞口，推动银行尽可能管理和控制隔夜期间人民币汇率风险。这实际上亦为未来人民币资本项下可兑换积攒了实战经验。

“贵金属市场相对较小，从而也可以在有效控制的基础上不断加快先行先试的步伐，为中国金融市场其他产品创新提供指引。”王勇说。

王勇表示，商业银行积极参与黄金市场，加强国际经济、金融和黄金市场供求分析，深化国际金融市场合作，活跃交易、把握动向，可以从多个方面支持中国黄金市场发展和保障国家金融安全。

**产融结合想法多做法少**

去海外收购黄金富矿，当然是中国增加黄金供给、并扩大金价话语权最直接的方法之一。若金融资本能给中国黄金企业“走出去”更多支持的话，无疑如虎添翼。可是到目前为止，产融结合，对金融机构和黄金企业来说，仍更多的停留在“想法多、做法少”的阶段。

“除了国开行为紫金矿业海外并购提供过融资支持外，到目前为止我还没听说过有其他的商业银行为黄金企业海外并购提供大额的贷款支持。”一家国有大行负责贵金属业务的有关人士说。

他表示，近两年商业银行贷款都有额度限制，而企业海外并购金矿潜在的风险较高。“信息严重不对称，银行肯定不愿意做这样的高额贷款。”

近年来，中国的黄金企业一直在积极寻找海外资产。山东黄金集团去年10月就斥资2.25亿澳元(合2.32亿美元)，购入澳洲Focus Minerals Ltd (FML.AX)51%股权。山东黄金是以储量计为中国第二大黄金生产商。

中国紫金矿业(601899.SS)(2899.HK)副董事长蓝福生此前在接受路透专访时表示，较之在中国境内，紫金更有兴趣的是至海外拓展金矿及铜矿。紫金矿业去年收购了澳大利亚Norton Gold Fields Limited NGF.AX逾50%的股权。

施旭东就表示，伴随着中国黄金产业近年来的快速增长，产业可持续发展和企业“走出去”的诉求非常迫切。中国的黄金企业要实施“走出去”战略需要金融资本支撑。

王勇亦认为，应积极配合大型黄金企业“走出去”战略，整合商业银行的全球资源，在国际化平台上为企业提供贸易融资、并购顾问等一揽子金融服务。

实际上，2010年包括中国央行在内的六部委就联合出台了促进黄金市场发展的政策，明确表示，对符合黄金行业规划和产业政策要求的大型企业，商业银行要按照信贷原则扩大授信额度；要重点支持大型黄金集团的发展和实施“走出去”战略。

“六部委的文件是指明了方向，但我们认为还是要落在实处。有关部门还是应该出台一些具体的优惠措施，能够给到银行给到企业，这样我们双方才能够更紧密的结合，在能够扩大金融机构运作空间的同时，也能给企业带来更实在的好处，和更广阔的发展空间。”另一家国有大行的贵金属业务有关负责人说。

目前，各商业银行贵金属对公业务基本上都还是以黄金租赁业务为主。在银行把黄金租赁给企业之后，配套为企业提供相应的套期保值服务，帮助客户锁定风险。

王勇表示，与外汇、债券、利率等金融工具相比，黄金价格波动性更大，一旦市场出现不利情况对企业客户的影响更为明显。各家商业银行经过多年发展，在产品研发、风险对冲、风险监控等方面较普通企业具有一定的优势。

因此，商业银行应加快黄金产品创新，分析黄金产业链条各环节的市场风险，完善黄金远期产品，积极推广黄金掉期和黄金期权产品，帮助客户有效管理黄金价格及其汇率波动所带来的风险敞口。