中国黄金：2013年全年黄金需求将超过1,000吨--中金集团公司

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透上海6月28日 - 中国最大的黄金生产商--中国黄金集团公司 周五表示，中国上半年黄金消费量约为800吨，今年全年的消费量将会超过1,000吨。
该公司表示，中国政府应当藉当前金价震荡的有利时机补充黄金储备，以确保经济与金融安全。
“上半年实物黄金的销量已达到约800吨...我估计全年销量将超过1,000吨，”中金集团公司总经理孙兆学表示。
中国黄金协会数据显示，中国2012年黄金消费量为832.18吨，较前一年增长9.35%。
孙兆学称，金价或将在当前水准附近震荡；但如果对美国财政赤字的忧虑再度浮现并令美元承压，则金价可能在下半年稍晚上涨。
他认为，中期内黄金仍是具有吸引力的投资工具，并表示合理的金价水平在每盎司1,500美元左右，因为全球黄金生产的平均成本约为1,200美元，一些生产商的成本较高，约在1,400美元。
孙兆学称，该公司仍在寻找机会收购非洲的金矿，但最近的金价波动进一步拉大了买卖双方的价格预期差距。(完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选