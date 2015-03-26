中国黄金：储备占外储比例应提高至约5%--世界黄金协会

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月26日 - 世界黄金协会(WGC)表示，中国应该将黄金占外汇储备总额的比例提高至约5%，以帮助分散外汇风险。
世界黄金协会中国区总经理王立新(Roland Wang)表示，中国目前黄金储备占外汇储备的1.6%左右，与发达国家和一些发展中国家相比相对较低。
“理想水平至少应为外汇储备总额的5%，”王立新在香港接受路透采访时称。
根据中国央行数据，中国上次于2009年4月提高黄金储备，从19,290,000金衡盎司提高至33,890,000金衡盎司(约合1,054吨)。
世界黄金协会数据显示，以黄金储备占外汇储备总额的比例而言，2014年第四季墨西哥为2.4%，澳洲为5.7%，印度为6.7%，俄罗斯为12.1%。
王立新称，世界黄金协会与中国当局，包括中国央行和中国黄金协会，保持定期沟通。
王立新指出，中国在推行人民币国际化之际，增持黄金储备可以提振投资者信心。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率