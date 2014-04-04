中国过去一个月黄金进口减少 需求降温且人民币走贬成动因

路透新加坡4月4日 -银行业消息人士及贸易商指出，过去一个月中国的银行业者减少进口黄金，因农历春节过后需求减弱，此外，由于人民币走贬，拖累国内金价，亦打压进口买盘。

中国黄金进口量若大幅下滑，可能压低国际金价。国际现货金价3月下跌3%，因投资人转入表现较佳的股市。

“量跌了不少，一部分是因为人民币疲软，”一不愿具名消息人士称。“过去四周的需求很差。”

人民币在2月及3月共贬值2.5%，为1994年成立国内外汇市场以来最大双月跌幅。

人民币走贬拖累上海金价，在3月初时转为较国际现货金贴水，一度达到每盎司贴水10美元，而在2014年年初时，仍有20美元的升水。

在农历春节后，银行的海外黄金采购已减少。

银行业消息人士指出，在需求疲软之际，银行不想再进口更多黄金到中国，而且人民币走软，可能会使银行出售黄金时蒙受损失。

部分银行仍握有先前进口的部分库存，这些银行先前在人民币走强时进口黄金，现在仍持有这些部位是因为国内价格下滑。

“他们在等待价格回升时出脱手上的黄金。这也限制了当前黄金进口的数量，”该消息人士称。

另一位银行业消息人士指出，进口和将黄金运送至中国的成本在每盎司2.50-3美元之间，因此溢价要高于这个水准银行才会再开始积极买进。

中国金价目前在每盎司1,284美元左右，现货金价为1,286美元。

中国在2013年创纪录从香港进口1,158.162吨黄金，因全球价格挫跌28%提振了需求。

中国的买盘协助抵销了西方黄金上市交易基金(ETF)大规模平仓的情况，ETF的金条会重新铸造，并送至中国满足对金饰、金条和金币的需求。

分析师曾警告称，中国今年进口将无法达到去年的创纪录水准，因价格波动可能影响买气。

“中国的需求是对价格很敏感的。举例来说，当价格下跌20-30美元，就会有来自亚洲对实体金条的不错买盘。但这情况已经一阵子没出现了，”香港一跨国银行的交易商称。

“由于溢价水准已呈现负值一段时间，并无诱因带动新进口黄金到中国。”(完)

(编译 蔡美珍/王冠中; 审校 杜明霞)

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