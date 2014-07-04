今年中国黄金进口最多可能降400吨

路透伦敦7月3日 - 一家领先的贵金属咨询公司周四表示，中国今年黄金进口最多可能下降400吨，因政府加强对黄金融资交易的控制和国内需求减弱。

香港贵金属见解有限公司(Precious Metals Insights)董事总经理Philip Klapwijk表示，中国去年控制大宗商品融资后，现在又出手遏制黄金融资的滥用。

他表示，最近几个月中国黄金进口量降低，表明黄金融资业务已经放慢。中国5月经由香港进口的黄金降至去年1月来最低水准。

他指出，今年全年中国黄金进口可能减少300-400吨，最多下降22%。

他周四接受路透全球黄金论坛(Reuters Global Gold Forum)采访时表示，中国今年全年的黄金进口可能下降，首先由于中国实际需求较2013年降低，其次政府采取措施控制黄金融资和其他与黄金相关金融活动。

“考虑非官方和直接渠道，2013年中国总进口量可能达到了近1,800吨，”他称。“ 2014年的进口数字肯定比这低了几百吨...这是今年金价难以上扬的另一个因素，这可能还意味着价格底部有点不稳固。”

今年金价XAU=涨近10%，但仍较2011年纪录高位跌逾30%。2013年金价录得十多年来首次年度跌幅。

今年稍早世界黄金协会有一份根据Klapwijk的研究而做成的报告称，进口到中国的黄金是通过黄金贷款和信用证，用于商业投资和投机的低成本融资。

据估计有多达1,000吨黄金可能与这些交易有关。这些黄金按当前价格核算价值420亿美元左右。

“总之，中国有很大量的黄金‘剩余’，过去四年累积量超过2,000吨，多数只能以民间黄金融资或官方购置来解释，”Klapwijk在论坛上表示。

“不可能确切得知这两大半隐秘需求来源的份额情况，但我认为两种数量都很大。”

中国审计署上周表示，发现25家黄金加工企业2012年以来虚构贸易背景，进行跨境、跨币种循环滚动贷款累计944亿元人民币，套取汇差和利差9亿多元。

Klapwijk虽然断言中国黄金进口下降可能拉低价格，但并不赞同中国黄金融资交易大规模解除仓位，会影响到国际金价。

不过他也表示，这可能让实货黄金的流向发生逆转。最近几年实货黄金是从西方流向东方，伦敦和纽约市场的投资者卖出上市交易基金(ETF)后，支持ETF的库存黄金便运往东方以满足中国的需求。

“由于进行交易的黄金几乎都在远期市场做了对冲，因此这些仓位如果被解除，对金价应该不会有什么影响，”他说。

“不过，对正价差(远期升水)可能会有影响，中国或香港相对于全球其他市场的实货升水或贴水也会受到影响。”

他表示升水有可能大幅下滑，并补充称：“如果贴水大幅上升，会形成一股压力，促使黄金从中国出口至香港，然后回流欧洲，实际上是部分扭转了2011-13年期间受融资需求推动的流动方向。(完)

(编译 杜明霞/石冠兰/郑茵 审校 白云/李婷仪/张若琪)

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