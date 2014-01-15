中国首次向两家外资银行发放黄金进口许可--消息人士

路透新加坡/上海1月15日 -消息人士表示，中国首次向两家外资银行发放黄金进口执照，这显示中国正进一步开放这个全球最大实货黄金市场。

允许更多银行业者进口黄金可以增加中国境内黄金供给，拉低本地金价；中国金价高于多数亚洲国家。

去年中国黄金进口量翻倍，超过1,000吨，一举超越印度成为最大的黄金进口国，因国际金价12年来首次下降，需求飙升至前所未有的水平。

两位直接了解情况的消息人士告诉路透，澳新银行(ANZ/澳盛)(ANZ.AX)和汇丰(HSBA.L)去年末获得了黄金进口许可证。

其他的贸易消息人士称，中国光大银行(601818.SS)也获得批准，成为第10家可以进口黄金的本土银行。中国政府通过配额体系严格限制银行的进口量。

澳新银行和汇丰拒绝置评，路透无法马上联系到光大银行发表评论。

“实际上中国在增加透明度，我认为其他银行可能也会获得进口许可证，”黄金矿业服务公司(GFMS)的亚洲贵金属需求经理Cameron Alexander表示。GFMS为汤森路透旗下公司。(完)

(编译 张明钧/李春喜 审校 王洋)

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