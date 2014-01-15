中国首次向两家外资银行发放黄金进口许可--消息人士

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透新加坡/上海1月15日 -消息人士表示，中国首次向两家外资银行发放黄金进口执照，这显示中国正进一步开放这个全球最大实货黄金市场。
允许更多银行业者进口黄金可以增加中国境内黄金供给，拉低本地金价；中国金价高于多数亚洲国家。
去年中国黄金进口量翻倍，超过1,000吨，一举超越印度成为最大的黄金进口国，因国际金价12年来首次下降，需求飙升至前所未有的水平。
两位直接了解情况的消息人士告诉路透，澳新银行(ANZ/澳盛)(ANZ.AX)和汇丰(HSBA.L)去年末获得了黄金进口许可证。
其他的贸易消息人士称，中国光大银行(601818.SS)也获得批准，成为第10家可以进口黄金的本土银行。中国政府通过配额体系严格限制银行的进口量。
澳新银行和汇丰拒绝置评，路透无法马上联系到光大银行发表评论。
“实际上中国在增加透明度，我认为其他银行可能也会获得进口许可证，”黄金矿业服务公司(GFMS)的亚洲贵金属需求经理Cameron Alexander表示。GFMS为汤森路透旗下公司。(完)
(编译 张明钧/李春喜 审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。