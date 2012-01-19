中国黄金投资热情有望保持高涨

路透新加坡1月19日电（记者 Rujun Shen）---对於中国船运公司主管薄平（音译）来说，买黄金是保护自家财产的最佳方法，也能够令他10岁的儿子到成年时拥有较好的经济基础。

“为了我儿子，我想到他21岁或结婚的时候，能够将持有的黄金变现，”薄平说道。他是过去两年在中国工商银行开立黄金投资账户的逾200万中国人中的一份子。

中国工商银行於2010年4月启动了面向个人客户的黄金账户服务。该行为这一服务买入的黄金仅是中国整体需求的一小点，但是签约投资者的数量爆炸式增长，显示中国人对黄金有更广泛的需求。

未来几年，中国有望取代印度，成为全球最大的黄金消费国。据世界黄金协会（WGC）数据，2011年前三个季度，中国实物黄金消费需求占全球需求总量的23%，高於2010年的19%。

中国传统文化青睐黄金，民众财富日益增长，经济不确定性以及国内黄金管制放松等因素共同推动中国黄金需求快速增长。

黄金投资账户是中国各家银行推出的满足向薄平这样的黄金散户投资者需求的多个途径之一。

投资者可以通过这个账户每月买入最少一克黄金，中产阶层可以借此聚沙成塔。“这是一个让我积累黄金的绝好方式，”驻上海的薄平说道。

根据中国工商银行，截止到11月底，开设黄金理财账户的投资者在这项服务推出的19个月里累计达到233万，共计购入了22吨黄金。

中国农业银行表示，去年9月推出的类似产品的签约客户已经超过7万。

“只要对实物黄金投资的需求持续增长，这个产品将保持活力，”中国农业银行针对路透询问给出了上述书面答复。

中国工商银行贵金属部行政办公室副主管史旭东（音译）称，“中国人确实喜欢黄金，政府开始清理黄金市场，这有利於我们的业务，曾借助非法平台交易的投资者需要寻找新的投资平台。”

根据WGC，去年前三季度，中国金饰需求同比增长34%，达到376.8吨，同期金币和金条的需求劲升89%，达到204.1吨。

世界黄金协会远东区董事总经理郑良豪估计，2011年中国金饰需求或增长到500吨，实物金投资需求超过250吨，总体需求较上年至少增长18%。

“2012年，投资和金饰需求将保持增长，不过增幅将放缓，”郑良豪在接受路透采访时说道。

他估计，2012年投资需求将增长25-30%，金饰需求将增长6-10%。

中国拥有全球最高的储蓄率之一，公众投资渠道匮乏。股市和楼市的大幅波动促使投资者寻找替代投资选项。

“中国投资者在寻找途径，保护储蓄免受实质负利率的影响，多元化投资组合或可提供帮助，”澳新银行驻新加坡资深大宗商品分析师Nick Trevethan表示。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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