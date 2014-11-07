中国黄金和珠宝出口额激增 暗示热钱流入可能抬头

2011年8月25日在湖北武汉一家珠宝店拍到的图片。 REUTERS/Stringer

路透北京11月7日 - 中国黄金和珠宝出口骤然增加，可能说明通过提高出口商品发票价格，让投机性资金入境的行为抬头，这提高了央行再次采取行动压低人民币汇率以惩罚投机客的可能性。

本周末将公布的贸易数据将受到密切关注，以寻找非法跨境套利交易的进一步证据。9月数据显示，中国公布的对香港出口，与香港公布的从大陆进口数据存在明显差异。

提高出口发票价格是避开严格的管制，使资金流入中国的一个途径。投机客可能希望从人民币升值，或即将开通的沪港通中获利。

“贵金属带动月度数据大增，这种商品非常容易虚开发票价格，”野村驻香港的中国分析师Chang Chun Hua称，“但是，就像今年稍早大宗商品融资招致当局压制一样，未来几个月上述差距应会缩小。”

热钱流入中国希望从人民币稳步升值中获利，促使中国人民银行在2月意外进行干预，令人民币在5月底前贬值近4%，吓退投机客，但也令没有妥善进行对冲的投资者和企业遭受损失。

如果这种热钱流入重现的迹象持续增加，央行可能会再次提醒不要押注人民币单边波动。

根据野村周二的报告，中国内地公布的9月对香港出口，较香港公布的从内地进口额高出逾135亿美元，为此前八个月月均差距水平的近两倍。

澳新银行驻香港分析师周一在研究报告中称，珠宝和贵金属出口较上年同期骤增678%，或94亿美元，可能会证明虚假贸易的增加。

媒体上周报导称，当局正在调查贵金属出口增加中存在的可疑违规行为。

中国于2013年启动打击虚假转口贸易的专项行动。今年9月，外管局管理检查司副司长武瑞林称，已查实虚假转口贸易单证金额近百亿美元。[nL3S0RQ1HE]

**涌入A股？**

大多数分析师预计，今年人民币涨势将比2013年温和。5月以来，人民币已累计上涨约2%。不过，中国固定收益资产的收益率(殖利率)仍高于亚洲大多数地区，就算人民币仅小幅升值，表现可能也将好于邻国货币，因为美联储即将结束量化宽松吸引资金重新流向美元。

倘若投机性资金回流，投资者可能也将把沪市A股当作投资目标，以从预期沪港通开通将引发的涨势中分得一杯羹。

截至9月底，香港的人民币合格境外机构投资者(RQFII)配额已经用完，可能促使部分投资者转向非法渠道。这也突显出投资者对人民币资产的旺盛需求。

9月份中国A股上涨5.75%。

“沪港通”未能在10月如期推出，现在可能要延后数月时间。该计划可以使全球投资者首次通过香港交易A股。

“根据港交所10月17日的声明，沪港通计划未获得批准，未来数月虚开发票现象可能会降温，中国政府也可能打击这种行为，”苏格兰皇家银行驻新加坡的交易策略师Gao Qi在上周的研究报告中写道。

如果沪港通开通的预期确是导致资金流入的原因，那么中国将在周六公布的10月贸易数据中可能已经开始显示，内地与香港的贸易数据差距得到修正。但如果这一差距继续存在，央行可能会考虑采取行动。

“我们相信，包括央行在内的中国当局正在密切关注跨境金融套利和虚假贸易活动的死灰复燃，”澳新银行分析师在本周的研究报告中写道。

“我们应当关注中港贸易数据差异可能产生的后果。”

浏览亚洲出口数据图表，请点选：link.reuters.com/qud43w

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(完)

(编译 王丽鑫/许娜/李春喜; 审校 徐文焰/屈桂娟)

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