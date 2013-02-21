中金国际子公司在内蒙探明一处超大型金矿

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京2月21日 - 中国黄金国际(CGG.TO)(2099.HK)旗下一家公司在内蒙古自治区探明一处超大型金矿.新华社周四报导称,该金矿资源储量为148.5吨,保有资源储量130.4吨,探明资源储量目前列自治区首位.
该矿位于巴彦淖尔市乌拉特中旗.报导引述内蒙古自治区国土资源厅称,内蒙古太平矿业有限公司自2011年起对乌拉特中旗浩尧尔忽洞金矿开展深部勘查,近日新探明金矿资源储量75.9吨,使已经探明的金矿资源储量达到148.5吨.
报导并称,专家认为这处金矿的深部及外围仍有巨大找矿前景.
根据内蒙古太平矿业公司网站,该企业是由中国黄金国际资源有限公司(CGG.TO)(2099.HK)(原加拿大金山矿业有限公司)和宁夏核工业地质勘查院于2002年4月组建的中外合作企业.中国黄金国际资源有限公司占股份的96.5%.
中国黄金集团公司是中国黄金国际资源有限公司最大的控股股东,持有该企业39.3%的股份.(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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