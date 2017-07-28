中国今年上半年黄金产量206.54吨 同比下降9.85%

路透北京7月28日 - 中国官方媒体人民网周五报导援引中国黄金协会最新统计数据显示，今年上半年，国内累计生产黄金206.542吨，与去年同期相比，减产22.560吨，同比下降9.85%。

其中黄金矿产金完成178.460吨，有色副产金完成28.082吨。另有进口原料产金34.947吨，同比上升27.05 %，全国合计生产黄金241.489吨，同比下降5.89%。

中国黄金、山东黄金、紫金矿业、山东招金等十家大型黄金企业集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国产量（含进口料）的53.24%和39.74%。

2017年上半年，全国黄金实际消费量545.23吨，与去年同期相比增长9.89%。其中消费金条158.40吨，同比增长51.09%。

数据显示，2017年上半年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共2.41万吨，同比下降4.56%，成交额6.66万亿元，同比增长2.31%；上海期货交易所黄金期货合约累计成交量共2.15万吨，同比下降47.69%，成交额6.00万亿元，同比下降43.90%。

报导并称，近年来，受全球货币市场信用危机影响，黄金在金融领域所发挥的避险保值作用更加受到重视，尤其是在美联储开启加息周期，全球金融市场变得脆弱，地缘政治不确定性持续增加的情况下，黄金作为一种“财富贮藏”手段被业内研究机构和市场人士普遍看好。（完）