版本:
中国
中国财经 | 2016年 10月 5日 星期三 16:24 BJT

（重发）中国今年黄金生产消费量有望持续全球第一

（重发以补齐标题漏字）

路透北京10月5日 - 据中国黄金协会报导，2015年中国生产黄金515.88吨，黄金产量连续九年保持世界第一，黄金消费量连续三年保持世界第一。今年有望继续保持这一势头。

新华社周三报导，2015年中国生产黄金515.88吨，同比增长0.6%（其中国内料产金450.05吨，国外进口料产金65.83吨），实现工业总产值3,536.8亿元人民币，黄金产量连续九年保持世界第一。

2015年全国黄金消费量985.9吨，同比增长3.66%，黄金消费量连续三年保持世界第一。

今年上半年，全国累计生产黄金229.10吨，与去年同期相比增加0.37吨，同比增长0.16%。上半年全国黄金消费量528.52吨。中国已成为全球最大的黄金加工国和黄金珠宝消费市场，是支撑世界实物黄金需求的重要市场。

截至2015年底，中国查明黄金资源储量约11,563吨，位居世界第二位。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐