（重发）中国今年黄金生产消费量有望持续全球第一

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
（重发以补齐标题漏字）
路透北京10月5日 - 据中国黄金协会报导，2015年中国生产黄金515.88吨，黄金产量连续九年保持世界第一，黄金消费量连续三年保持世界第一。今年有望继续保持这一势头。
新华社周三报导，2015年中国生产黄金515.88吨，同比增长0.6%（其中国内料产金450.05吨，国外进口料产金65.83吨），实现工业总产值3,536.8亿元人民币，黄金产量连续九年保持世界第一。
2015年全国黄金消费量985.9吨，同比增长3.66%，黄金消费量连续三年保持世界第一。
今年上半年，全国累计生产黄金229.10吨，与去年同期相比增加0.37吨，同比增长0.16%。上半年全国黄金消费量528.52吨。中国已成为全球最大的黄金加工国和黄金珠宝消费市场，是支撑世界实物黄金需求的重要市场。
截至2015年底，中国查明黄金资源储量约11,563吨，位居世界第二位。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。