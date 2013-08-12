中国上半年黄金产量同比增8.9%--行业协会

数据还显示，上半年全国黄金消费量达到706.36吨，比上年同期增加246.78吨，同比增长53.7%。

在上半年总消费量中，首饰用金383.86吨，同比增长43.6%；金条用金278.81吨，同比增长86.5%；金币用金10.87吨，同比增长1.1%；工业用金24.03吨，同比下降1.6%；其他用金8.79吨，同比增长14.9%。(完)