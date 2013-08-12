中国上半年黄金产量同比增8.9%--行业协会

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京8月12日 - 中国黄金协会网站周一发布数据显示，今年上半年中国黄金产量达到192.82吨，较上年同期增加15.83吨，同比增长8.94%。
其中黄金企业矿产金完成159.26吨，同比增长8.87%；有色企业副产金完成33.56吨，同比增长9.27%。
数据还显示，上半年全国黄金消费量达到706.36吨，比上年同期增加246.78吨，同比增长53.7%。
在上半年总消费量中，首饰用金383.86吨，同比增长43.6%；金条用金278.81吨，同比增长86.5%；金币用金10.87吨，同比增长1.1%；工业用金24.03吨，同比下降1.6%；其他用金8.79吨，同比增长14.9%。(完)
(发稿 李文科；撰写 丁琦; 审校 杨淑祯)
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