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中国财经 | 2016年 7月 26日 星期二 14:00 BJT

中国上半年黄金产量同比增长0.16% 消费量减少7.68%--上证报

路透北京7月26日 - 中国证券网周二援引中国黄金协会称，中国上半年黄金产量同比增长0.16%至229.102吨，黄金消费量同比减少7.68%至528.52吨。

中国证券网为上海证券报官方网站。刊登中证网上的报导并称，上半年，十大重点黄金集团累计完成矿产金77.45吨，占全国矿产金产量的40.27%。

数据显示，上半年黄金消费中，首饰消费用金340.64吨，同比下降17.38%；金条用金同比增加25.33%；金币用金同比增加17.27%；工业及其他用金同比下降0.30%。

报导还显示，2016年上半年，中国央行对外公布黄金储备增持量合计为60.96吨。截至2016年6月底，中国黄金储备已达到1,823.29吨。

受黄金价格反弹影响，黄金行业技改投入力度加大。国家统计局数据显示，2016年上半年，黄金固定资产投资211.40亿元人民币，同比增长12.24%，其中，采选业固定资产投资196.43亿元，同比增长14.65%。（完）

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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