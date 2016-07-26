中国上半年黄金产量同比增长0.16% 消费量减少7.68%--上证报

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月26日 - 中国证券网周二援引中国黄金协会称，中国上半年黄金产量同比增长0.16%至229.102吨，黄金消费量同比减少7.68%至528.52吨。
中国证券网为上海证券报官方网站。刊登中证网上的报导并称，上半年，十大重点黄金集团累计完成矿产金77.45吨，占全国矿产金产量的40.27%。
数据显示，上半年黄金消费中，首饰消费用金340.64吨，同比下降17.38%；金条用金同比增加25.33%；金币用金同比增加17.27%；工业及其他用金同比下降0.30%。
报导还显示，2016年上半年，中国央行对外公布黄金储备增持量合计为60.96吨。截至2016年6月底，中国黄金储备已达到1,823.29吨。
受黄金价格反弹影响，黄金行业技改投入力度加大。国家统计局数据显示，2016年上半年，黄金固定资产投资211.40亿元人民币，同比增长12.24%，其中，采选业固定资产投资196.43亿元，同比增长14.65%。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。