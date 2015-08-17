今年中国黄金需求料持平于去年 不受人民币贬值影响--WGC

世界黄金协会(WGC)表示，今年中国黄金需求至少将持平于去年的略低于1,000吨，而且不会受到本周人民币贬值的影响。中国以人民币计价的金价本周大涨近6%，交易商称部分原因是随着人民币贬值，投资者寻求安全的保值手段。中国去年黄金消费量为973.6吨，世界黄金协会预计今年中国需求量介于900吨至1000吨。路透