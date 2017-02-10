中国黄金行业十三五规划期间产量年均预计增约3% 积极开发人民币报价衍生品

路透北京2月10日 - 中国黄金协会称，“十三五”（2016-2020年）期间黄金产量预计年平均增长率3%左右，2020年规划黄金产量500吨，并要积极开发人民币报价的黄金衍生品，建立多层次黄金市场体系。

协会网站刊登黄金行业“十三五”发展规划称，黄金行业发展的主要任务是提高资源保障能力，发挥黄金产业先行优势，落实“一带一路”国家战略；加快重点基地建设，推进资源整合，并利用“互联网+”，完善产业链条。

规划并预测，“十三五”期间黄金需求将保持一定的增长，但与“十二五”（2011-2015年）相比，增速将有所放缓，预测2020年黄金消费量为1,200吨 。

规划称，从国家核心战略的高度，大力支持黄金产业发展，扩大中国黄金市场参与主体，激发市场发展潜力，积极开发人民币报价的黄金衍生品，丰富交易品种，完善黄金市场体系，促进藏金于民，推动西金东流，在上海形成最具国际影响力的黄金交易中心。

“到2020年，上海黄金交易所、上海期货交易所和商业银行场外交易市场黄金交易总量超过10万吨（单边）。”规划称。

规划称，“十三五”期间规划生产黄金2,370吨，比“十二五”增长10%以上。到2020年，黄金行业规划新增产能合计125吨，淘汰落后产能合计40吨。“十三五”期间黄金企业地质探矿规划投资比“十二五”增长一成以上，黄金企业规划投资总额比“十二五”增长两成以上。

规划指出，要拓宽企业融资渠道，充分发挥黄金金融功能。充分发挥黄金的融资功能，紧紧抓住黄金融资渠道相对较宽、融资成本相对较低以及交易相对灵活等特点，拓宽企业融资渠道，降低融资成本。

通过黄金质押、黄金租赁等形式筹集资金，满足企业融资需求和规避风险的需要，为企业做大做强服务。继续发挥金融机构的主渠道作用，努力扩大直接融资的比重；加大企业上市力度，通过发行股票筹集资金，增加资本金。引导企业外引内联、引进国内外的技术和资金。

规划最后指出，要大力发展黄金市场，建立多层次黄金市场体系。引导中国黄金市场进一步完善和发展创新交易品种，增加交易量，进一步提高中国黄金市场为实体企业服务的水平和国际化程度。

“争取在较短时间内，使我国黄金市场成为全球黄金市场的重要一极。”规划称。（完）

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