中国上半年黄金产量增至211吨 消费量大降两成--行业协会

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透北京7月24日 - 中国黄金协会最新统计数据显示，今年上半年中国黄金产量完成211.073吨，同比增长9.47%；同期黄金消费量达到569.45吨，同比下降19.38%
刊登在中国黄金协会网站上的新闻稿指出，上半年的黄金产量中，黄金矿产金完成169.051吨，比去年同期增长6.15%；有色副产金完成42.022吨，比去年同期增长25.22%。
在上半年的黄金消费中，黄金首饰用金426.17吨，同比增长11.02%；金条用金105.58吨，同比下降62.13%；工业用金同比增长11.32%；金币及其他用金同比下降44.3%。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。