中国黄金产量增速到2018年或放缓至1%以下

路透伦敦10月17日 - 分析机构Business Monitor International(BMI)周五表示，由于金矿品质下降且获利萎缩，未来几年全球最大黄金生产国--中国的黄金产量增速或将大幅放缓。

BMI驻香港分析师Xinying Chia表示，黄金产量下降将推动进口增加，以满足国内持续强劲的消费需求；另外，国内金矿企业还将寻找海外机会以提高产量。

Chia在接受路透全球黄金论坛(Reuters Global Gold Forum)采访时表示，中国黄金产量增幅料将在2018年降至0.9%，今年大约为6%。

“很多国内金矿企业都在疲于应对储量耗尽、金矿品质下降以及资金成本上升等问题，”Chia说。

“金价下滑将导致越来越多金矿失去开采的经济价值，或侵蚀矿企利润，从而带来进一步的不利影响，”她说。现货金XAU=自2013年初以来已累计下跌了逾四分之一。

中国近几年的金矿产量突飞猛进，据来自汤森路透的黄金矿业服务公司(GFMS)分析师数据，截至2013年的十年间以吨为单位的矿产量增加一倍以上。

2007年中国赶超南非成为全球最大黄金生产国，去年亦抢了印度全球第一大黄金消费国的宝座。

Chia表示，海外扩张可能成为中国矿企更加关注的事情。中国最大的黄金生产上市企业--紫金矿业集团(601899.SS)已经表示出海外并购的兴趣。

中国黄金集团公司亦与世界最大的黄金生产商Barrick Gold (ABX.TO)就潜在合作进行了磋商。

Chia说道，她预期未来几年中国海外搜寻金矿资产的步伐将会加快，澳洲、秘鲁、加拿大、哥伦比亚以及美国均是有吸引力的投资地点。

此外，中国和非洲政治上联系增强也将推动在加纳和刚果的项目。(完)

(编译 王颖/孙茉莉; 审校 郑茵/张涛)

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