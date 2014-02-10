中国官方黄金储备截至去年底持稳

路透北京2月10日 -中国人民银行数据显示，截至2013年底时，中国官方黄金储备仍持平于1,054吨。并未如此前媒体报导出现激增。

央行官方网站最近更新了“黄金和外汇储备”报表，显示2013年全年的黄金储备维持在3,389万盎司（即1,054吨）。而在“货币当局资产负债表”中，货币黄金同期也一直维持于此前的669.84亿元人民币未有变化。

中国央行过去近五年来所公布的官方黄金储备一直停留在1,054吨，仅占中国庞大的外汇储备的1%左右。

央行在2009年4月份的报表显示，中国黄金储备自4月起增至3,389万盎司,较此前增加了1,460万盎司。央行报表同时显示,在国外资产栏下，货币黄金也由多年未变的337.24亿元人民币,增加至669.84亿元。

有报导称中国央行一直在增加官方黄金储备，上海日报曾引述美国贵金属咨询公司董事JeffreyNichols表示，中国可能将宣布官方黄金储备由此前的1,054吨翻倍增加至2,710吨。

上述JeffreyNichols称，从2009年至2011年共买入654吨黄金，2012年和2013年又分别买入了388吨和622吨黄金，其中大部分来自本国的黄金矿商和二级供应商。

历史数据亦显示，中国2013年从香港净进口黄金的数量并不少。

世界黄金协会（WCG）统计数据，截至2014年1月，中国黄金储备总量居世界第六，但黄金储备占国家外汇储备的比例远低于美国、德国、意大利、法国等黄金储备大国。排名前五的是美国8,133.5吨、德国3,387.1吨、国际货币基金组织（IMF）2,814吨、意大利2,451.8吨、法国2,435.4吨。

从世界范围看，中国黄金储备占外汇储备的比重却只有1.1%，远低于美国、意大利、法国65%以上的占比，与黄金储备总量跟中国接近的瑞士、俄罗斯、日本相比，该比例也明显偏低。（完）

(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)

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