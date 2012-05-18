版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 5月 18日 星期五 14:14 BJT

中国第一季黄金需求创纪录新高

世界黄金协会表示，中国第一季黄金需求创下纪录高位，因投资者担心通胀和楼市调控,这与金价高企导致的全球黄金消费下降趋势相左。中国由此连续第二季成为世界最大黄金消费国。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐