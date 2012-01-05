金价上涨 受中国季节性买需和伊朗情势支撑

路透新加坡1月5日电---金价周四将连续第五日上升,因市场对伊朗情势的忧虑加剧提振黄金的避险魅力,并且中国季节性需求上涨鼓舞市场人气.

金价上日追随油价升势,打破过去几个月步步紧跟欧元的情况;此前欧盟达成禁止从伊朗进口原油的初步协议.

尽管最近的市场动荡损害了黄金的避险魅力,导致过去数月黄金大致与风险资产走势一致.但若紧张局势升温,可能促使投资者转入黄金避险.

"若伊朗没有重大事件发生,或市场出现令人意外的数据,黄金可能继续盘整,近期低点在1,550美元,"金瑞期货分析师侯新强表示.

分析师称,位於1,631.6美元处的200日移动均线将是黄金的重要技术阻力位,若价格接近该水平可能引发抛售.

0801GMT,现货金上涨0.9%至每盎司1,624.30美元,稍早曾触及日内高点1,624.66,为12月21日以来最高.

美国黄金期货升0.8%至1,626美元.

路透市场分析师王涛称,技术分析显示现货金或在每盎司1,629美元下方结束反弹.

交易商称,中国及其他亚洲地区的黄金需求一般在农历新年前夕上升.

一位新加坡交易商称,"我们预计中资银行将在中国新年前买入."

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1624.30 13.70 +0.85 3.87

现货银 29.59 0.45 +1.54 6.86

现货铂金 1429.49 13.75 +0.97 2.62

现货钯金 652.00 5.92 +0.92 -0.08

COMEX期金 1626.00 13.30 +0.82 3.78 17587

COMEX期银 29.61 0.51 +1.76 6.07 2435

汇率

欧元/美元 1.2938

美元/日圆 76.75

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 王翔琼/李春喜/石冠兰;审校 艾茂林/田建华/龚芳

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