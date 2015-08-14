中国黄金：今年黄金需求料持平于去年，不受人民币贬值影响--WGC

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透马尼拉8月13日 - 世界黄金协会(WGC)表示，今年中国黄金需求至少将持平于去年的略低于1,000吨，而且不会受到本周人民币贬值的影响。
中国以人民币计价的金价 本周大涨近6%，交易商称部分原因是随着人民币贬值，投资者寻求安全的存储价值。
“投资者认识到黄金的特殊作用，即可作为应对货币贬值的保值工具，”世界黄金协会中国区总经理王立新周四在电话中对路透表示。
对于人民币贬值导致国内金价上涨是否会抑制买气和导致需求出现净减少，他淡化这种可能性。
“我觉得他们不会认为黄金价格过于昂贵，”王立新说，他补充称最近股市大跌后，投资者多样化资产配置也会令黄金获益。
“我们仍相信，今年中国黄金消费量仍将处在与去年相似的水平，”他指出。
中国去年黄金消费量为973.6吨，世界黄金协会预计今年中国需求量介于900吨至1000吨。
中国2015年上半年黄金需求量约为497吨，下半年需求量料较上年同期减少3%至216.5吨，因珠宝购买活动放缓。
王立新表示，金价下跌后，自从7月中旬以来已经有珠宝和投资需求复苏的迹象，他认为今年余下两个季度有望持续这种趋势。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)