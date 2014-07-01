中国当局发出整顿信号 高尔夫球场项目不是“摇钱树”

北京郊区一处被拆除的非法高尔夫球场，摄于2014年6月16日。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透香港/北京6月29日(记者 Clare Jim/邵晓忆) - 北京市郊的一处高尔夫球场,长长的球道和原本修剪整齐的绿坪上，现在只有瓦砾和泥土。今年3月，政府派遣工作人员，关闭了俱乐部，拆除了球场。

另外两家高尔夫球场也被拆除，而第四家和第五家则分别被改造成为生态环保公园和茶叶种植园，这意味着中国政府终于对那些长期罔顾2004年禁止新建高尔夫球场禁令的开发商着手打击了。

政府称，此举旨在发挥警示教育作用。几个星期后，国家审计机构介入，公开批评了两家建设高尔夫球场的大型国有企业。

一位要求匿名的中国开发商表示：“加强打击是必然的。”他的公司在禁令颁布后修建了一处高尔夫球场。

但所有接受路透采访的开发商对此都并不十分担心，称高尔夫球场是应当地政府要求所建，后者希望获得卖地收入，同时吸引富裕游客。

实施该禁令为的是保护中国日益缩减的耕地和水资源，中国人口占全世界的五分之一，却只拥有7%的水资源。

朝向管理集团(Forward Management Group)网站数据显示，截至去年年底，全国新建高尔夫球场639处，是自2004年的三倍。该公司是一家总部位于深圳的高尔夫行业组织。

开发商和律师称，为避开这一禁令，开发商和当地官员在土地建设申请中会避开“高尔夫球场”这一字眼，将其称为体育训练中心或旅游景点。很多场地还配套建设高端别墅。

中伦律师事务所合伙人、律师朱茂元称，此类项目用地大，所以需要国务院批。他表示，从未见过开发商和地方政府在申请批文时用‘高尔夫球场’作为项目的名字或将其列为土地使用用途。”

开发商称，很多建设申请只需得到地方政府批准即可。

中央政府之前承诺要打击非法高尔夫球场建设，但发改委对五家籍籍无名的开发商发出的高尔夫球场拆除令是禁令执行的首个有效迹象。

发改委没有就路透的置评请求作出回应。

上周，中国审计署在一份报告中指出，中国烟草下属企业6.81亿元非法建设1728亩的高尔夫球场，中冶集团违规建设两处高尔夫球场。这些项目建于2007-2012年之间。

中国烟草发表声明予以回应，称公司已下令关闭该球场。中冶集团称已启动资产处置程序，并惩处了相关负责官员。

开发商称，由于中国的污染危机，现在的打击力度或许更为严重。2004年发布禁令的原因之一是高尔夫球场的植被生长中使用了大量的化肥和杀虫剂，引起了水污染。

公众环境研究中心主任马军表示，很多高尔夫球场的建设和管理方式都对环境有着负面影响。

北京市朝阳区一处新建球场在开张前就被关闭了。村民告诉记者，工人在几周时间内拆除了几乎所有球道，一些村民还在泥地里种了玉米。

前述五家开发商都受到罚款处置。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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