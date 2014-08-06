数据观测：中国7月物价和经济保持平稳 高基数导致工业增速略降

* 公布内容：中国7月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间：8月9日公布CPI和PPI，8月13日公布工业、投资和零售等数据

调查结果ECONCN: (同比,%) 预估中值 预估区间 上月 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.0 ~ 2.5 2.3 2.7 28

工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.9 -1.4 ~ -0.6 -1.1 -2.3 26

工业增加值 9.0 8.6 ~ 9.5 9.2 9.7 20

固定资产投资(不含农户)(1-7 17.4 17.1 ~ 17.5 17.3 20.1 20

月)

社会消费品零售总额 12.4 12.1 ~ 12.6 12.4 13.2 20

注：上月投资数据为1-6月累计值。

路透综合逾20家机构预测中值结果显示，7月物价和经济基本保持平稳，不过发电量等高频数据显示工业回暖动能有所减弱，预计三季度政策面将维持小步快跑、定向宽松基调。

分析师预估中值显示，中国7月CPI同比涨幅料持稳在2.3%，PPI同比下降0.9%，降幅略有收窄；而受高基数、及工业回暖动能不稳固影响，7月工业增加值同比增速料小幅回落至9%；而1-7月整体投资增速在基建和制造业投资回升带动下，有望略升至17.4%。

华创证券在研究报告中指出，从中观周期品量价数据来看，电厂耗煤量仍为负增长，动力煤价格逆周期下跌，显示出电力生产及消费低迷的状态；钢材价格则由于淡季需求不足而震荡回落；综合显示出工业生产仍较为疲弱，加之基数较高，预计工业增速小幅回落至9%。

“综合判断经济在7月淡季走稳，预计三季度将继续趋于稳定并表现出积极变化，政策面仍将维持小步快跑、定向调控的政策基调，”华创宏观策略部总经理牛博坤称。

此前出炉的中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，主要是受生产和新订单指数大幅上涨推动。分析人士认为，经济增长由落转稳态势已全面形成，未来还会继续保持一段时间。

申银万国宏观分析师孟祥娟预计，近几个月虽然房地产投资调整速度放缓，但基础设施投资保持积极，同时制造业投资回升，整体投资料呈现企稳回升态势。她预计1-7月固定资产投资同比增长17.4%。

物价方面，7月受季节性供应增加影响，水果和水产品价格涨幅明显回落，蔬菜价格环比大体持平，猪肉价格自7月中旬开始上涨，但目前价格仍低于去年同期。因此申万预计，物价基本保持平稳，CPI同比料涨2.3%，食品和非食品价格分别上涨3.7%和1.7%。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组预计，下半年中国经济将呈现出总体趋稳态势，预计GDP增长7.4%左右，居民消费价格上涨2.5%左右；并建议保持微刺激政策取向，货币政策继续向中性略松方向微调。

以下为各机构7月数据预测详情：

CPI PPI 工业 投资 零售销售

4CAST 2.1 -1.4 ~ ~ ~

Action Economics 2.4 -0.9 ~ ~ ~

澳新银行 2.3 -0.9 9.5 17.5 12.3

交通银行 2.3 -0.7 9.3 17.4 12.4

中银国际 2.5 -0.9 8.9 17.1 12.2

美银美林 2.3 -0.8 9.1 17.4 12.3

国开证券 2.3 -0.9 9.0 17.4 12.4

招商证券 2.3 -0.8 8.9 17.2 12.3

民族证券 2.4 -0.9 9.0 17.4 12.5

花旗 2.4 -0.6 8.9 17.2 12.6

中信证券 2.2 -0.8 9.1 17.3 12.3

德意志银行 2.4 -0.6 8.9 17.3 12.6

高盛 2.2 -0.9 9.0 17.4 12.3

海通证券 2.4 -1.0 8.6 17.2 12.1

汇丰 2.2 -0.9 ~ ~ ~

华融证券 2.3 -0.9 9.0 17.4 12.5

华宝信托 2.3 -0.9 9.1 17.4 12.4

兴业银行 2.2 -0.7 9.0 17.3 12.3

摩根士丹利 2.2 -0.9 8.9 17.4 12.3

Natixis 2.5 -0.9 ~ ~ ~

华侨银行 2.3 -0.7 9.1 17.4 12.5

丰业银行 2.3 ~ ~ ~ ~

上海证券 2.0 -0.7 9.4 17.5 12.5

申银万国 2.3 -1.2 8.9 17.4 12.4

法国兴业 2.3 -0.7 ~ ~ ~

渣打银行 2.3 -0.9 ~ ~ ~

UniCredit 2.3 ~ ~ ~ ~

瑞银 2.4 -0.7 9.2 17.3 12.6

注：~ 表示暂无，投资为1-7月累计增速。

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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