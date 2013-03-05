谷歌对中国智能手机产业拥有过度控制力--白皮书

路透上海3月5日 - 中国工业和信息化部电信研究院发布《移动互联网白皮书》，称谷歌(GOOG.O)通过安卓（Android）系统对中国智能手机产业拥有过度控制力，并对一些中国企业进行商业歧视。

白皮书还指出，中国目前已具备了开发移动操作系统的良好产业基础。（浏览白皮书请点选here）

“我国移动操作系统研发对Android存在严重路径依赖……Android系统当前虽保持开源，但其核心技术和技术路线受到谷歌公司的严格控制。”白皮书称。

白皮书称，谷歌通过延迟代码共享时间和通过商业协议制约终端企业等方法对中国操作系统研发企业进行商业歧视。

谷歌中国公司发言人拒绝予以置评。

白皮书并未就具体政策、监管或其他措施提出建议。

分析师认为，白皮书赞扬百度(BIDU.O)、阿里巴巴和华为打造自己的操作系统，或暗示针对Android的监管即将来临。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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