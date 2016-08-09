市场观察：中国10年国债收益率底在何方？

作者 徐永

路透上海8月9日 - 中国二季度GDP好于预期，但随之而来的7月宏观经济初步数据，再次给市场浇了冷水--外贸逊于预期，外汇储备再度转为负增长，叠加下半年大概率降速的投资数据和商品房销售，中国并不牢固的经济基础给债市提供了继续做多的动能。

不过央行二季度货币政策执行报告明确警示，降准频繁会强化本币贬值预期；且非金融企业及其他部门贷款加权平均利率经过一季度的短暂小幅回升后，又继续向下，无论降准降息似乎当前都缺乏足够的支撑。

债市在基本面支撑和相对中性的货币政策、通胀预期基调下，技术层面来讲，也进入关键区间：10年国债收益率年初曾创七年新低至2.72%，之后就掉头向上，经过几轮震荡，本周一收益率再次跌至2.75%附近；此次能否跌破2.7%这个关键点位呢？在下一轮降息之前，10年国债收益率的底部又可能在何方？

路透年初综合银行负债成本曾经测算，在当前一年期存款基准利率1.5%的基础上，中国10年国债收益率的上、下限可能在3.9%和2.6%。

2月份以来，经历一次降准后，以及银行同业负债、银行理财负债收益率的下行，目前初步预测银行综合负债成本下降幅度为10基点(BP)左右，因此10年国债收益率此轮底部较有可能将降至2.5%附近，如果考虑到贷款可比收益，则可能进一步降至2.4%附近。

**10年国债收益率测算**

作为最大的债券持有机构，银行的综合负债成本直接影响着其对资产收益率的要求。路透将银行的负债成本分为企业居民存款、同业负债以及银行理财（部分早期理财数据为根据公开信息估算）等三大类，同时将10年国债收益率分为月末、当月最高收益率和最低收益率分类计算，本期测算还调整了存款活期和定期的分布比例。

欲浏览10年国债收益率与银行综合负债成本利差走势，请点选：tmsnrt.rs/2avOg6k

欲浏览银行存款、同业、理财及综合负债成本测算走势，请点选：tmsnrt.rs/2avNmHc

结果显示，2007年至今年上半年，银行综合负债成本与10年国债收益率之间的平均利差在153个BP，2007年中和2013年四季度，曾经达到最大的利差230-240个BP附近，而2008年金融危机期间和2012年则达到过最低的60-70个BP。

如果不考虑金融危机期间的非常态数据，则2013年以来两者之间的利差最低均在100个BP附近。

而经过2015年以来的降息和宽松周期，目前银行综合负债成本已降到1.5-1.6%附近，因此考虑100BP的最低下限，10年国债的收益率下限最低可以到2.5%，若考虑金融危机期间的利差表现，则可以下探至2.1-2.3%之间。

值得注意的是，由于降息周期后一般贷款加权收益率的持续下降，加上国债在税收和资本占用方面的优势，目前的10年国债收益率相比贷款、同业投放来说仍然有优势。

具体而言，以上半年5.26%的非金融企业一般贷款加权平均利率来测算，10年国债收益率在2.4%以上时，同贷款收益率相比仍然有优势。

从这个角度看，不难理解近期10年国债收益率的加速下行走势。由此整体而言，基于历史利差表现的10年国债收益率，当前区间上、下限可能为3.9%和2.4%，未来进一步的下跌空间，可能需要静候货币政策的更多信号。

值得注意的是，上述估算只考虑了商业银行的买债行为。不容忽视的还有保险资产的投资行为，截至6月底，保险业资金运用余额12.56万亿元人民币，其中债券投资占比达33.49%，即超过4万亿，而上半年险资的资金运用收益率已降至2.47%，相对而言，债券资产仍然有吸引力。

**下半年影响因素**

当然，预测10年国债收益率走势表现，还要考虑下半年通胀和基本面的走势。

从CPI(居民消费价格指数)的表现来看，7月同比涨幅继续走低至1.8%，但PPI(工业生产者出厂价格指数)年初以来已在逐步回升。工业企业今年以来较为稳定的表现，有利于对冲投资下滑等给基本面带来的负面影响。

而且这种低CPI叠加PPI回升的表现组合，显示经济正在低通胀条件下逐步复苏，也实属难得，给后期无论财政扩张还是货币宽松，都创造了更多的有利条件。

当然，也要看到PPI 7月负增长1.7%，年内还有可能实现正增长，虽然近来市场对PPI价格能否传导到CPI有诸多争论，不过随着PPI的逐步回升，料CPI在度过7、8月的高基数后，9月之后同比涨幅大概率可能回升到2%以上。

央行年中工作论文对CPI全年涨幅的预测是2.4%，如果预期后期通胀走高，这也会制约债券的表现。

另外，相比货币政策的相对稳定，今年以来供给侧改革动作频繁，下半年财政支出也有望加码。当前货币政策是稳定预期，改革措施是强化乐观预期，虽然目前市场对下半年经济的下行压力较为担心，但也要密切关注改革措施特别是国企改革、税收改革等带来的经济红利。(完)