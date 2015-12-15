中国明年国债发行总量及密度将提升 财政政策继续发力--消息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月15日 - 中国财政政策将继续发力。三位消息人士周二透露，中国财政部考虑提高明年记账式国债发行密度，其中一、三、五、七和10年关键期限品种，将每个月均有发行，且单只规模亦有增加。
这意味着在今年49期关键期限供给基础上，除七年以外的其他四个期限明年全年发行次数将增逾10次。另外，由于发行频次明显提升，单日不止一期国债招标的情况料将成为常态，但同时招标期数应达不到国开行“福娃债”（1-10年五期同发）的数量级。
“一天应该不会太多期，就看怎么发了，反正供给增加是板上钉钉了。税收上不来，开始(增加)负债了。”一位消息人士称。
中国财政部副部长朱光耀11月时曾指出，全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。
另一消息人士称，从发行频次看，明年财政部有意将一至10年关键期限国债全部按月滚动发行，同时30年期品种供给也将有所增加。
该消息人士还透露，明年关键期限国债除发行频次提升外，单只债券的招标金额也将从目前280-300亿元人民币左右，增加至400亿元附近。
据此粗略计算，2016年关键期限国债发行期数有望达到60期，今年为49期。
目前记账式国债招标日一般为周三和周五，周一也偶有发行，在今年第四季度财政部决定按周滚动发行后，出现过多次周五有两期国债招标的情况。不过周一和周三，暂时还未出现过国债发行“撞车”。
路透已就上述消息联络中国财政部，但暂未获其立即置评。
除了财政部自身发行的传统意义上国债，2015年地方政府债发行也如火如荼。截至目前，已发行的地方债规模达3.83万亿元，其中公开招标方式占比近八成。
2015财政部招标发行的关键期限记账式国债共49期，较去年增加七期。具体来说，三年和五年国债发行期数均增至九期，去年分别为五期和六期，一、七和10年品种期数维持不变，分别为八期、12期和11期。
贴现国债方面，今年共发行了九期六个月贴现国债，二季度开始每月滚动发行；而从四季度起，财政部开始按周滚动发行三个月贴现国债。
截至目前，今年记账式国债发行规模达17,536亿元，去年全年发行量则为14,363亿元。(完)
(发稿 路透中文部)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。