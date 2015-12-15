中国明年国债发行总量及密度将提升 财政政策继续发力--消息

路透上海12月15日 - 中国财政政策将继续发力。三位消息人士周二透露，中国财政部考虑提高明年记账式国债发行密度，其中一、三、五、七和10年关键期限品种，将每个月均有发行，且单只规模亦有增加。

这意味着在今年49期关键期限供给基础上，除七年以外的其他四个期限明年全年发行次数将增逾10次。另外，由于发行频次明显提升，单日不止一期国债招标的情况料将成为常态，但同时招标期数应达不到国开行“福娃债”（1-10年五期同发）的数量级。

“一天应该不会太多期，就看怎么发了，反正供给增加是板上钉钉了。税收上不来，开始(增加)负债了。”一位消息人士称。

中国财政部副部长朱光耀11月时曾指出，全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。

另一消息人士称，从发行频次看，明年财政部有意将一至10年关键期限国债全部按月滚动发行，同时30年期品种供给也将有所增加。

该消息人士还透露，明年关键期限国债除发行频次提升外，单只债券的招标金额也将从目前280-300亿元人民币左右，增加至400亿元附近。

据此粗略计算，2016年关键期限国债发行期数有望达到60期，今年为49期。

目前记账式国债招标日一般为周三和周五，周一也偶有发行，在今年第四季度财政部决定按周滚动发行后，出现过多次周五有两期国债招标的情况。不过周一和周三，暂时还未出现过国债发行“撞车”。

路透已就上述消息联络中国财政部，但暂未获其立即置评。

除了财政部自身发行的传统意义上国债，2015年地方政府债发行也如火如荼。截至目前，已发行的地方债规模达3.83万亿元，其中公开招标方式占比近八成。

2015财政部招标发行的关键期限记账式国债共49期，较去年增加七期。具体来说，三年和五年国债发行期数均增至九期，去年分别为五期和六期，一、七和10年品种期数维持不变，分别为八期、12期和11期。

贴现国债方面，今年共发行了九期六个月贴现国债，二季度开始每月滚动发行；而从四季度起，财政部开始按周滚动发行三个月贴现国债。

截至目前，今年记账式国债发行规模达17,536亿元，去年全年发行量则为14,363亿元。(完)