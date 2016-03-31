中国的政府存款暴增意味公共资金浪费 导致财政政策名松实紧--专家

路透北京3月31日 - 中国社会科学院财经战略研究院副研究员付敏杰撰文称，政府存款暴增不但意味着公共资金浪费，更导致财政政策名松实紧。政府存款过快增长给稳增长、促改革和实现全面小康带来很大的挑战。

上海证券报周四刊登他的文章称，政府存款增长最快的是机关团体存款。以事业单位体制为载体的机关团体，在获得政府拨款的同时，也通过向市场提供公共服务获得经营性收入。这种缺乏隔离墙的收入双轨制及不同支出自由度的财务双轨制，是导致2010年以来机关团体存款暴增的制度性因素。

截至2015年12月31日，中国的“政府存款”，即中国人民银行网站《金融机构本外币信贷收支表》中的“财政性存款”和“机关团体存款”之和，已经达到24.25万亿元人民币，相当于2015年中国境内存款总额的17.58%。

这个数据还可以与其他有关的流量作比较，例如财政收入的1.5倍以上，可以应付18个月的一般公共支出，占GDP总量67.67万亿元的35.84%。将政府存款与财政收入、支出和GDP等流量概念对比并不是非常恰当，因为政府存款是一个存量概念。这只是为了说明一个问题：政府存款规模很大，超乎想象的大。

文章称，政府存款在存量上干扰基础货币供应、商业银行可贷资金和市场流动性，存款增长导致短期流动性泛滥，造成财政紧缩、经济增速下行、物价趋紧，并最终因国民经济循环不畅而减少国家财政收入。

从供给侧改革的角度看，政府存款的非合意增长无疑是社会资源浪费的重要指标，尤其反映了当前的机关团体等事业单位滞后的管理体制所带来的巨大社会资源浪费。这在很大程度上是制度问题，反映了以市场化改革为导向的制度需求。

从扩大总需求的角度看，赤字规模大小只是财政政策的表象，有多少资金真正转化为市场需求才是关键。2016年扩张总需求的核心，是要控制体制性紧缩的规模，尤其是政府存款的增速。（完）