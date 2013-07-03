国债期货推出方案获批 或9月中旬正式挂牌--报载

路透北京7月3日 - 中国证券报周三引述权威人士表示，国债期货推出方案近日已获得国务院批准，下一步将由证监会确定具体上市时间；业内人士就此预计，国债期货或于9月中旬正式挂牌，意味着其时隔18年后重返中国资本市场。

“从经济形势来看，当前是国债期货重返市场比较好的时机。国债期货上市，有利于加快利率市场化步伐，完善债券市场发展模式，改变单纯依靠现券市场‘一条腿走路’的不稳定结构。”报导引述宝城期货金融研究所所长助理程小勇认为。

程小勇并称，国债期货上市还有利于企业规避利率波动风险，对冲因利率市场化带来的波动性增大的风险，给实体企业带来更完善的金融支持；有利于完善中国期货市场结构，给投资者提供新的投资渠道和方式。

从2011年开始，国债期货的相关研究便已启动，在经过了交易所内部测试之后，于去年2月13日正式上线仿真交易，并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割。国债期货仿真交易进行一年多以来，总体运行平稳。

根据目前合约设计，国债期货仿真交易选择了面额为100万元人民币，票面利率为3%的五年期名义标准国债为合约标的。

合约月份为最近的三个季月(3、6、9、12季月循环)；每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%；最低交易保证金为合约价值的2%；最小变动价位为0.0002个点；交易手续费为5元/手；交割方式为实物交割，可交割债券为在最后交割日剩余期限4-7年(不含7年)的固定利息国债。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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