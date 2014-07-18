综述：两年国债与七年地方债招标冷暖两样 中国债市短期中性偏空

作者 康熙泽

路透北京7月18日 - 中国财政部周五招标发行的两年期国债，与其同时代理招标的七年地方债形成冷暖对比：前者中标利率远高于预期，且实际中标量未达计划发行规模；后者则因绝对收益尚可获投资盘青睐。

交易人士表示，因期限关系，投资盘介入两年国债的积极性本就一般，且近期现券收益率逐步抬升，惨烈市况不断加剧背景下，交易户热情亦受限，致该期债受冷遇。

他们并指出，受中国经济企稳、新债密集供给等因素压制，本周债市一二级整体走恶；展望未来，资金受多重扰动料难改观，不过连续攀升后债市收益率或稍息，对短期市场预期中性偏空。

上海一银行交易员称，两年期国债本来就不是配置型券种，再加上最近二级收益率快速上行，机构情绪这么弱，交易户今天参与热度也不高。

“我们分析，因为有考核，所以要中基本量的就要在4.0%以下投，而投到4.05%以上位置的更多是搏边际，但今天交易盘参与力度也比较弱，而且搏边搏的狠，加权以上可能有不少空标位，导致技术性流标。”该交易员说。

北京一大型银行交易员亦称，考虑绝对收益比较低，两年期国债需求不太好，“这个期限更反映交易户的心理。”

据业内人士透露，财政部稍早招标的两年期固息国债中标利率3.99%，高于3.91%的市场预测均值；边际中标利率4.10%。实际中标量233.9亿元人民币，未能达到260亿元的计划发行规模；尽管投标总量为351.3亿元，但因机构标位差距较大，导致部分成为无效标位。

根据该期国债竞争性招标标位规定，确定加权中标利率即票面利率后，高于该利率12个标位以上的投标量都会被剔除。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示，两年期品种最新收益率为3.8681%。二级市场上，剩余期限约2.08年的固息国债130017券最新报价对应收益率tCN130017=CFXM为4.05%/3.80%，上日尾盘为3.95%/3.80%。

今日两年期国债为今年第15期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。该期债7月21日开始计息，利息按年支付；招标结束至7月23日进行分销，7月25日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。

**七年地方债需求显暖**

与国债招标遇冷形成鲜明对比的是，今日与其撞车的七年期地方债，则因绝对收益获机构认可，认购倍数接近2倍，需求偏暖。

据业内人士透露，中国财政部稍早代理发行的七年期地方债中标利率4.50%，投标倍数为1.85倍。

“七年地方债的绝对收益还是不错的，与同期限国债的偏离度大约30个(基)点，在正常范围内，我们也拿了一些。“上述北京一大型银行交易员称。

银行间固定利率国债到期收益率曲线中，七年品种的最新值为4.2215%。据此计算，今日地方债与其点差为27.85个基点(bp)。

上述债为今年第八期地方政府债，总额198亿元。发行主体包括河北、山西、黑龙江、河南、重庆、云南和陕西七省市。7月21日开始计息，招标结束至7月23日进行分销，7月25日起上市交易，发行手续费为承销面值的0.1%。

包括今日所发债券，财政部已代理发行八期地方债，期限三、五及七年，金额总计1,886亿元；地方政府自发自还完成发行的包括广东省和山东省两家，发行规模合计285亿元。

今年地方财政收支预算差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。

**债市短期中性偏空**

受中国经济企稳、新债密集供给、及缴税和下周新股IPO令资金面承压等因素影响，本周来机构信心一再被打击，债券市场一二级整体走恶。

展望未来，机构认为，不计公开市场的影响，有效缓解资金偏紧的支撑难觅，不过连续攀升后债市收益率或稍息，预计短期债市震荡调整。

“这波(收益率)上的挺快的，也应该调整一下了，不过下周有新股申购，所以还要看看资金面的情况。”广发银行金融市场部资深交易员颜岩称。

上海一券商分析师认为，经济企稳改善格局能否持续待观察，还要看8、9月的数据；短期影响债市的因素或更多看资金面，不过最近扰动资金的因素不少，叠加作用预计流动性一时难言宽松。

不过他也指出，三季度以来收益率已积累一定涨幅，技术上存在回调需求，下周新债供给压力有缓和，综合考虑预计短期内市场中性偏空。

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。

根据已公布信息，下周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。

另路透就当前已披露发行公告的信息统计，下周国债、政策性金融债及地方债的合计发行规模约673.9亿元，远低于本周同口径统计的1,826亿元。(完)

(审校 张喜良)

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